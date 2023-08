Hieroglyphen, Stollen und mehr: Was die VHS Dresden in diesem Semester bietet

Dresden. „Vernetzt“ lautet das neue Semester-Thema der Volkshochschule Dresden (VHS). Am 4. September beginnt unter diesem Motto das Herbst- und Wintersemester 2023/24.

Allen voran geht es dabei wie so oft heutzutage um die Vernetzung in der digitalen Welt – und das in ihrer vollen Bandbreite. So bietet die VHS zum einen Grundkurse in Sachen Computerkenntnisse für Senioren an. Wer in der digitalen Welt bereits heimisch ist, der interessiert sich vielleicht eher für einen der zahlreichen Kurse oder Vorträge über künstliche Intelligenz, Hacking oder Fake News in den sozialen Medien.

Allerdings geht der Begriff „Vernetzung“ auch weit über das Digitale hinaus, denn auch Sprache und Musik kann Menschen verbinden. Nicht zuletzt aus diesem Grund bietet die VHS im neuen Semester 31 Fremdsprachen an. Neben den großen Weltsprachen werden auch Kurdisch, Jiddisch oder Isländisch gelehrt.

Über 2000 Veranstaltungen im neuen Semester

Insgesamt sind es sogar mehr als 2000 Kurse, die die VHS im kommenden Semester anbietet. Damit ist sie wieder auf einem ähnlichen Niveau wie vor der Pandemie. Fast jeder fünfte Kurs wurde dabei neu konzipiert. Die Themenfelder reichen von Sprache über Sport und Musik bis hin zu Gesundheit oder politischer Bildung, die Seminare richten sich an Kinder, Jugendliche, Senioren und Familien. Wer durch das 400-seitige Programmheft blättert, findet fast nichts, was es nicht gibt.

So können Interessierte etwa bei einem Hieroglyphen-Kurs in einem Totenbuch der alten Ägypter schmökern oder beim Stollen-Lehrgang im Dezember lernen, wie das Weihnachtsgebäck auch zu Hause gelingt. Wer sich für Nachhaltigkeit interessiert, lernt beim Klamotten-Upcycling wie aus alter Kleidung ganz schnell Neue gemacht werden kann. Erstmals bietet die VHS auch Veranstaltungen für ein englischsprachiges Publikum. „From Earth to the Universe“ ist eine Familientour durch das Planetarium Radebeul – komplett auf Englisch.

Doch nicht nur die Angebote sollen vernetzen. Auch die VHS selbst ist gut vernetzt und konnte einige bekannte Gesichter für das neue Semester gewinnen. Bei der Veranstaltung „Von der Kraft der Lieder“ erzählt der DDR-Liedermacher Gerhard Schöne, wie sich mit Musik Gräben überwinden lassen und bei dem Format „Klartext“ stellt sich Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) den Fragen der Besucher. Beide Veranstaltungen sind im Übrigen kostenlos.

Zu Tisch in der VHS Gorbitz

Ein ganz besonderer neuer Programmpunkt findet in der Zweigstelle der VHS in Gorbitz statt. Bei der Veranstaltungsreihe „zu Tisch in der VHS Gorbitz“ sind Bewohner des Stadtteils einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Essen und Diskutieren eingeladen. Mit am Tisch sitzen dabei Initiativen und Verbände, die sich vorstellen und gemeinsam mit den Bürgern ihren Stadtteil gestalten wollen.

Die Idee zu der Veranstaltung kam von Julia Scherer. Die 36-Jährige ist seit Mai dieses Jahres die neue Standortleiterin der Zweigstelle in Gorbitz und möchte wissen, was die Anwohner bewegt: „Wir wollen einen Begegnungsraum schaffen, auf die individuellen Bedürfnisse der Bürger eingehen und sie zur sozialen Teilhabe anregen.“ Ein weiteres Angebot sich zu vernetzen – und was verbindet mehr als gemeinsames Kochen und Essen?

Für die Angebote der VHS können sich alle Dresdnerinnen und Dresdner online, per Telefon und in den Geschäftsstellen persönlich anmelden. Viele Kurse lassen sich optional, einige sogar ausschließlich im Livestream verfolgen. Eine Übersicht über alle angebotenen Kurse ist online oder in den Katalogen verfügbar, die in den Rathäusern und Ortsämtern, Buchhandlungen sowie Konsum und Sparkassen-Filialen der Stadt zu finden sind.

Info: vhs-dresden.de; Tel: 0351/25 44 00

DNN