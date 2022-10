﻿„Villa Urvasi“ in Dresden hat noch immer kein Notdach

Regen kann ungehindert eindringen: Die "Villa Urvasi" am Lahmannring hat noch immer kein Notdach.

Dresden. Am Abend des 19. Juni brannte die denkmalgeschützte "Villa Urvasi", Lahmannring 17, auf dem Weißen Hirsch. Ein Großeinsatz für die Feuerwehr und Rettungskräfte. Das Dachgeschoss des Wohnhauses brannte völlig aus, spätestens das Löschwasser machte auch die übrigen Stockwerke unbewohnbar. Das Wohnhaus steht leer, ist eingerüstet und offenbar mittlerweile entrümpelt.

Nun konnte die untere Baufsichtsbehörde der Stadt endlich einen Blick in das Gebäude werfen. Ergebnis der Baubegehung: „Die Standsicherheit des gesamten Gebäudes, außer dem Dachgeschoss, ist augenscheinlich durch den Brand nicht gefährdet“, teilte das Presseamt auf DNN-Anfrage mit. Auch bestehe gegenwärtig nicht die Gefahr, dass das Gebäude einstürzt und die Straße gefährden könne. Allerdings sei bislang auch noch kein Notdach errichtet, „sodass Regen in das Gebäude eindringen und dieses weiter schädigen kann“.

Die "Villa Urvasi" am Lahmannring ist nach dem verheerenden Feuer mittlerweile zum Teil eingerüstet und wurde entrümpelt. © Quelle: Bernd Hempelmann

Nach einem Vierteljahr immer noch kein Notdach

Das ist auch eine Sorge, die einige ehemalige Mieter teilen. Sie kritisieren deutlich, dass es nach rund 14 Wochen immer noch kein Notdach gibt. Außerdem haben sie eine Info-Tafel an dem Gelände angebracht, auf dem sie alte Bilder sowie neue Fotos und aktuelle Berichte zeigen und ein eigenes Schreiben, in dem sie deutlich machen, dass sie wieder in das Haus einziehen wollen. Der Wiederaufbau als Wohnhaus und zunächst die rasche Sicherung des Hauses gegen weitere Schäden sind ihnen ein wichtiges Anliegen.

Bisher keine Anträge zum Wiederaufbau

Bei der Baubegehung war allerdings nach Angaben der Stadt weder ein Vertreter der Hausverwaltung noch der Eigentümergemeinschaft zugegen. Das bedauern auch die früheren Mieter sehr. Die Stadt erklärte, die Bauaufsicht werde „mit den Eigentümern bzw. der bevollmächtigten Hausverwaltung hinsichtlich geplanter Sicherungsmaßnahmen in Kontakt bleiben“. Die städtische Denkmalschutzbehörde habe die Hausverwaltung aufgefordert, ein Notdach zu errichten. Bauanträge zum Wiederaufbau des Daches oder gar des gesamten Gebäudes für eine Wiedernutzung seien bislang nicht gestellt worden. Immerhin wurde aber nach dem Brand der denkmalgeschützte Treppenraum gesichert – gegen mögliche Beschädigungen bei den Räumungsarbeiten.