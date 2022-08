Künftig fährt eine Straßenbahn in Regenbogenfarben durch Dresden. Bis mindestens 2029 soll sie für Vielfalt in der Stadt werben. Außerdem haben die DVB eine weitere Neuigkeit zu verkünden.

Dresden. „Niemand darf aufgrund veralteter gesellschaftlicher Normen ausgegrenzt werden“, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Mittwochvormittag bei der Präsentation einer neugestalteten Straßenbahn. Diese fährt die kommenden Jahre in Regenbogenfarben durch die Stadt und soll für Vielfalt werben, heißt es. „Wir wollen queere Menschen in Dresden in ihrem Streben nach mehr Selbstbestimmung und Gleichbehandlung unterstützen“, sagt Andreas Hemmersbach, Vorstand der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), und betont: „Vielfalt tut jeder Gesellschaft gut.“

DVB übernimmt Schirmherrschaft für CSD

Die Straßenbahn ist mit bunten Motiven beklebt und mit dem Schriftzug „Pride-Tram“ gekennzeichnet. Pride stehe in diesem Kontext für all diejenigen, die unabhängig ihrer sexuellen Orientierung ein selbstbestimmtes und gesellschaftlich anerkanntes Leben führen möchten, heißt es aus dem Unternehmen. Die Bahn ist ab sofort auf unterschiedlichen Linien anzutreffen und soll die Beklebung bis mindestens 2029 beibehalten, dann steht die nächste Hauptuntersuchung des Fahrzeugs an. Außerdem teilen die DVB mit, dass sie die Schirmherrschaft für den diesjährigen Dresdner Christopher Street Day übernommen haben.