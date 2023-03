Dresdner Verkehrsbetriebe am Freitag durch Streik lahmgelegt

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

wer am Freitag in Dresden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommen möchte, sieht höchstwahrscheinlich alt aus. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) zum Streik aufgerufen und rechnet mit einer hohen Beteiligung. Dass also am Morgen Busse oder Bahnen die Depots verlassen, ist mehr als fraglich.

Die DVB werden am Freitag bestreikt. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, aber mindestens 500 Euro pro Monat mehr für die DVB-Angestellten. Aber nicht nur für die. In der kommenden Woche drohen auch in anderen Branchen Arbeitsniederlegungen, etwa in den Kitas oder im Städtischen Klinikum. Lohnforderungen, die spürbar sind. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Am Freitag fährt nichts. Daniel Herold Verdi-Bezirksgeschäftsführer zum geplanten Streik im Dresdner Nahverkehr

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Mietet sich Dresden in die Robotron-Gebäude an der Lingnerallee 3 ein? © Quelle: Anja Schneider

Soll Dresden ein altes Robotron-Gebäude für die Verwaltung mieten?

Die Stadtverwaltung will das Robotron-Gebäude Lingnerallee 3 für zehn Jahre mieten. Der Stadtrat soll am Donnerstag über einen Mietvertrag entscheiden. Im Vorfeld gibt es warnende Stimmen. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Gut ein Viertel der Studierenden muss mit weniger als 700 Euro im Monat auskommen. Die Inflation gefährdet für viele von ihnen die Fortsetzung des Studiums. © Quelle: André Kempner

Sachsen stockt Nothilfe für Studenten auf

Sachsen will mehr Nothilfe leisten, der Bund kündigt für Mitte März die lang erwartete Energiepauschale an – und kommt dann noch ein 29-Euro-Bildungsticket? An Ideen mangelt es nicht, um Studenten aus der Armutsfalle zu helfen. Doch was passiert konkret? Jetzt lesen

Termine des Tages

10 Uhr: Eröffnung der Baumesse „Haus“ - Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause präsentieren vom 2. bis zum 5. März rund 400 Aussteller auf dem Messegelände im Dresdner Ostragehege ihre Produkte und Dienstleistungen rund ums Bauen und Sanieren sowie die neuesten Entwicklungen im Bereich der Energiekosteneinsparung.

16 Uhr: Sitzung des Dresdner Stadtrates - In einer Aktuellen Stunde geht es um es Aufklärung um die Irritationen bezüglich des Neubaus der Schwimmhalle Klotzsche und die Absicherung des Schwimmangebotes im Dresdner Norden sowie die Zukunft der Schwimmhallen und Freibäder in Dresden. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Anträge zur Rettung der Dresdner Clubkultur und zu einem Modellversuch für kostenfreies Parken bei Veranstaltungen und an ausgewählten Wochenenden. Übertragung per Livestream im Internet

17.30 Uhr: Feierliche Eröffnung der Frühlingblumenschau „Dresdner Frühling im Palais“ - Sächsische Gärtner und Floristen zeigen vom 3. bis 12. März zum neunten Mal im barocken Palais im Großen Garten ein Gesamtkunstwerk aus Farben, Formen und Düften. 40.000 Blumen und Pflanzen werden dafür punktgenau zur Blüte gebracht.

18 Uhr: Gedenkveranstaltung am Alten Leipziger Bahnhof - Die Initiative „Herz statt Hetze“, das „Bündnis gegen Antisemitismus Dresden und Ostsachsen“ und der Förderkreis „Gedenk-, Begegnungs- und Lernort Alter Leipziger Bahnhof“ haben zu der Kundgebung aufgerufen, die an die Deportation von Dresdner Juden in der Nacht vom 2. auf den 3. März 1943 erinnert. Damals wurde das Judenlager Hellerberg“ im Norden Dresdens geräumt. Die mehr als 350 Insassen, darunter 293 Jüdinnen und Juden aus Dresden, wurden zum Alten Leipziger Bahnhof verbracht. Sie mussten sich einem Transport von mehr als 1000 Jüdinnen und Juden aus dem Süden und Westen des Reichsgebiets anschließen. Ziel des Transports war das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.

Wer heute wichtig wird

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 27. Februar 2022 im Bundestag während seiner Rede zum Krieg in der Ukraine. Scholz kündigte eine „Zeitenwende“ an. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundestag: Kanzler Olaf Scholz gibt heute eine Regierungserklärung zu „Ein Jahr Zeitenwende“ ab. Am 27. Februar 2022 hatte Scholz drei Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Bundestag eine Neuausrichtung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik angekündigt. Unter anderem versprach er 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Aufrüstung der Bundeswehr. Ein Jahr danach zieht er nun Bilanz.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Eine Einheit - und doch läuft es manchmal im Familienalltag nicht rund. Konflikte beherrschen den Alltag. Um Verständnis füreinander aufzubringen, kann Rückbesinnung hilfreich sein. © Quelle: Mike Scheid/Unsplash

... die Kraft der Erinnerung: Was Eltern von ihrem jugendlichen Ich lernen können

Wenn Eltern von Selbstzweifeln geplagt werden, etwa weil es den eigenen Kindern nicht gut geht, dann kann Rückbesinnung helfen. Wie das aussehen kann, darüber schreibt unser Kolumnist, der Kinder- und Jugendpsychiater Oliver Dierssen, in seiner Kolumne „Eltern - Kinder - Emotionen“. Jetzt lesen

