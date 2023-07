Dresdner Uniklinik baut ein Krankenhaus der Zukunft

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

wie sieht das Krankenhaus der Zukunft aus? Das Universitätsklinikum Dresden baut ein neues Zentrum für Seelische Gesundheit, in dem sich viele Elemente einer Klinik von morgen wiederfinden.

In und an der Uniklinik Dresden wird viel gebaut. © Quelle: Michael Lukaszewski

Die Logistik wird komplett in den Keller verlagert und automatisiert: Weniger Wege für das Personal und weniger Lärm auf den Stationen. Das Labor erhält die Proben per Rohrpost. Das Blut der Patienten landet kurz nach der Abnahme in den Diagnosegeräten, niemand muss mehr für schnelle Befunde loslaufen.

Innovatives Lichtkonzept, nachhaltige Kältetechnik, Therapiegärten, alle für die zukünftigen Patienten wichtigen Dinge haben die Planer mit den Chefärzten abgestimmt. Der Neubau wird Maßstäbe setzen in einem für Dresden und die Region wichtigen Großkrankenhaus, das nach der Coronakrise in die Normalität zurückfindet.

Zitat des Tages

Bevor wir ein Preisschild an die Kindergrundsicherung machen, sollten wir fragen, was wir eigentlich brauchen, um die Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Budesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zur Debatte über die Kindergrundsicherung

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Sechs entlaufene Zebras, ein Elch im Büro und zwei ausgebüxte Aras – In Dresden waren schon einige Exoten auf Abwegen. © Quelle: Dietrich Flechtner / Tino Plunert / Zoo Dresden

Zebras am Elbufer und ein Elch im Büro – Diese exotischen Tiere spazierten schon durch Dresden

Eine vermeintliche Löwin hielt die Menschen im Süden Berlins in Atem. Auch Dresden hat so seine Erfahrungen mit ausgebüxten Wildtieren gemacht. Von Weihnachtszebras, einem Schimpansen auf dem Balkon und einem Elch im Büro. Jetzt lesen

DNN am Sonntag, 23.07.23

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Aus unserem Netzwerk

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Lindner weist Vorwürfe zurück: „Stellen Rekordmittel für Familien, Kinder und Bildung bereit“

Bundesfinanzminister Lindner hält die Sparvorwürfe bei Familien, Kindern und Bildung für unbegründet. Es würden Rekordmittel bereitgestellt. Außerdem zieht er in Zweifel, ob höhere Leistungen über die Kindergrundsicherung ihren Zweck erfüllen würden. Jetzt lesen

Termine am Wochenende

Die jährliche Hortensien-Schau im Landschloss Zuschendorf bei Pirna (Sächsische Schweiz) blickt ab Sonnabend auf die ein Jahrhundert währende Zuchttradition der Pflanzen in Sachsen zurück. Für zwei Wochen sind Hunderte verschiedener Arten und Sorten in den Räumen arrangiert - zum mittlerweile 16. Mal.

Sonnabend ab 8 Uhr bis Sonntag, 16 Uhr: Harley Days Dresden im Ostragehege www.harley-days-dresden.de/weekend-timer/

Sonnabend, 22 Uhr: Neustadt-Disco in Katy‘s Garage, Alaunstr. 48, 01099 Dresden

Sonntag, 10 bis 18 Uhr: „Waldtrödelmarkt“ im Landgut „Hofewiese“ in der Dresdner Heide - Beim Familiensonntag gibt es Antiquitätenschätzungen, ein vielseitiges Biergartenangebot und geführte Wanderungen für die Besucher. www.landgut-hofewiese.de

Filmnächte am Elbufer

Sonnabend, 21.30 Uhr: Die große TAKE THAT - Nacht: Greatest Days & Party

Sonntag, 16.30 Uhr: Raketen Erna - CRASH! BOOM BANG! 30 Jahre Kinolino - Die große Geburtstagsparty – Eintritt frei

Sonntag, 21.30 Uhr: Guardians of the Galaxy Vol. 3

Das ganze Programm gibt es hier

Wer heute wichtig wird

Otto Waalkes, wie man ihn kennt - hier während einer Filmpremiere in Berlin. © Quelle: IMAGO/Raimund Müller

Immer noch der kleine Friesejung: Otto Waalkes wird heute 75. Mittlerweile ist der König der Blödelei vom Samstagabendprogramm zu Tiktok gewechselt und lässt sich von Jugendlichen feiern. Das kann man für peinlich und infantil halten. Aber das war Otto ja schon immer. Jetzt lesen

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Die Insel-Stadt soll wie eine Hirnkoralle aussehen. © Quelle: Dutch Docklands Maldives / Waterstudio.NL

... die größte schwimmende Stadt der Welt, die derzeit auf den Malediven entsteht

Die Malediven sind ein traumhaftes Urlaubsziel. Es droht jedoch zu versinken. Ein Mega-Projekt stellt sich dem entgegen. In einer Lagune bei Male wird eine bunte Inselstadt errichtet, die auf dem Wasser schwimmen soll. Was dich dort erwartet. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Thomas Baumann-Hartmann

Chefreporter

DNN