﻿Dresdner Taxifahrer ausgeraubt: Trio beschuldigt sich gegenseitig

Dresden. Am 6. Oktober vergangenen Jahres raubten drei Männer in Niederpoyritz einen 61-jährigen Taxifahrer aus. Sie hatten sich von ihm vorher quer durch Dresden zur Asylunterkunft „Gustavheim“ an der Pillnitzer Landstraße chauffieren lassen, ihn dort mit Pfefferspray attackiert und ihm die Geldbörse mit 600 Euro geraubt.

Zwei der mutmaßlichen Täter wurden kurz danach, der dritte Beteiligte erst Wochen später festgenommen. Das Trio aus Libyen steht nun wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung vor dem Dresdner Landgericht. Einer der Angeklagten schweigt, die anderen beiden schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe.

Taxifahrer mit Pfefferspray attackiert

Die drei hatten sich am Abend in der Neustadt getroffen. „Ich wollte dort Kokain kaufen“, erklärte Almuntasir M. Der jüngste aus der Truppe, Mohammed M., hätte aber vorgeschlagen, ins Asylheim nach Niederpoyritz zu fahren, denn dort gäbe es Rauschgift. So sei man am Bahnhof Neustadt in das Taxi gestiegen. Unterwegs habe Mohammed dem Fahrer das Handy gestohlen, es aber zurückgegeben. Am Heim seien dann alle ausgestiegen, plötzlich habe Mohammed den Fahrer mit Pfefferspray attackiert und nach dessen Geldbörse gegriffen. Dann seien alle geflüchtet, die 600 Euro habe man aufgeteilt.

Verschiedene Versionen einer Tat

Mohammed M. erzählte eine andere Geschichte und schob Almuntasir den Schwarzen Peter zu. „Wir hatten kein Geld und er schlug vor, den Taxifahrer zu beklauen. Er hat auch das Telefon genommen“, erzählte der 20-Jährige. Allerdings räumte er ein, den 61-Jährigen mit Pfefferspray attackiert zu haben. Der dritte Angeklagte zieht es vor, zu schweigen und erklärte nur, dass er mit seinem Pflichtverteidiger nicht zufrieden sei. Es gibt noch viel Klärungsbedarf, der Prozess wird fortgesetzt. Zunächst soll das Opfer gehört werden.