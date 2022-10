﻿Dresdens erste Graffitiflächen an der Scheune verschwinden – Szene übt Kritik

Mit Beginn der Scheune-Sanierung entfallen die ersten legalen Graffitiflächen Dresdens. Die Stadt sorgt zwar für Ersatz, doch die Kritik am Umgang der Verwaltung mit der Kunstform bleibt.

Dresden. Am Montag beginnt die Sanierung des Neustädter Kulturzentrums "Scheune e.V." an der Alaunstraße. Im Zuge dessen fallen die ältesten legalen Graffitiflächen der Stadt weg – so genannte "Legal Plains", auf denen bereits in den frühen Neunzigerjahren gemalt wurde. Zwar schafft die Stadt für den Umbauzeitraum Ersatz, doch im Gespräch mit Szenekundigen wird klar, dass es ihnen nicht nur um den bedeutenden Ort rund um die Scheune, sondern den Umgang der Stadt mit Graffiti an sich geht.

7 Millionen Euro Baukosten geplant