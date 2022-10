﻿Dresdner Studentenwohnheime mit Fassadenpreis ausgezeichnet

Die beiden sanierten Hochhäuser an der Gret-Palucca-Straße in Dresden sind mit dem Deutschen Fassadenpreis ausgezeichnet worden

Dresden. Die Studentenwohnheime an der Gret-Palucca-Straße 9 und 11 wurden mit dem Fassadenpreis 2022 ausgezeichnet. Dieser geht somit an das hiesige Studentenwerk und die „S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH“ aus Dresden. Ende September vergab der Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden (FVHF) den Preis in Berlin. Insgesamt 86 Architekturbüros mit über 280 Projekten hatten dafür ihre Entwürfe eingereicht.

Ökologisch nachhaltig

Bereits 2012 startete ein europaweiter Architektenwettbewerb des Studentenwerks Dresden. Ziel war es, die beiden 17-geschossigen Gebäude in exponierter Innenstadt-Lage zu sanieren. Der nun prämierte Entwurf bot eine funktionale, wie energetisch optimierte Fassadengestaltung. Von 2015 bis 2020 liefen in zwei Bauabschnitten die Gebäudesanierungen. Diese waren "ökologisch nachhaltig", heißt es seitens des Studentenwerks. Die zwei sächsischen Firmen Schrag Fassaden aus Chemnitz und Metall und Systemfassaden aus Leipzig waren dabei für die Verarbeitung der Fassaden zuständig.

Detaillierte Fassaden

„Zur Frage der Erhaltung und Modernisierung sowie des wohnwertsteigernden Umbaus des Plattenbaubestands aus den 1960er bis 1980er Jahren“ trage das Projekt nach Einschätzung der Fachjury bei. Besonders den Wiedererkennungseffekt und die „klar gegliederten und sorgfältig detaillierten Fassaden“ lobten die Juroren. Den Preis, der seit 1999 für außergewöhnliche planerische Leistungen von Architekten und Ingenieuren vergeben wird, gab es schließlich für Gestaltung, Innovation, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Technik des Projektes.

Grün, Gelb und Metall

Die Hochhäuser zeichnet ihre dezente, in Grün- und Gelbtönen gehaltene Akzentuierung aus. Mit fein austarierten Kontrasten und der kunstvoll gefertigten Streckmetallfassade fügen sich die Gebäude in das sich wandelnde Standbild ein. Ein Freibereich zwischen und um die Türme lädt zum Zeitvertreib ein. Durch die Lage in der Nähe zum Hauptbahnhof, an der Schnittstelle zwischen Altstadt und dem Großen Garten, bildet das Areal ein stadträumliches Ensemble, heißt es vom Studentenwerk.

Von Elias Hantzsch