﻿Weihnachtsbaum auf dem Striezelmarkt: Die Tanne steht

Das Herzstück des Striezelmarktes steht schon einmal: Die 24 Meter hohe Tanne stammt dieses Jahr aus Marbach in Mittelsachsen.

in Dresden am 29.10.22 : Aufstellung der Striezel-Fichte

Dresden. Am Samstagvormittag haben Arbeiter den Weihnachtsbaum des 588. Striezelmarktes aufgestellt. Mit Kränen hob man den Baum vom Transporter, spitzte seinen Stamm unten an und platzierte ihn in der Mitte des Altmarkts.

Es handelt sich um eine 24 Meter hohe Küstentanne aus Marbach, einem Ortsteil von Striegistal in Mittelsachsen. Sie hatte sich gegen 9 Bewerbungen anderer Bäume durchgesetzt. „Ich habe die Küstentanne vor gut 20 Jahren selbst gepflanzt. Damals hätte ich mir nicht vorstellen können, welche Ehre dieser Baum eines Tages noch erfahren wird“, sagte Rosemarie Wittenberg-Walde, die Spenderin des Baums.

Am Dienstag, 1. November, erhält die Tanne seinen Festtagsschmuck. In genau 25 Tagen beginnt der bekannte Dresdner Weihnachtsmarkt.

Von lg