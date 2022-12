﻿Ausgezeichnet: Dresdner Striezelmarkt ist laut Reisemagazin Travelbook der schönste Weihnachtsmarkt Deutschlands

Der schönste Weihnachtsmarkt ist und bleibt der Striezelmarkt in Dresden: Das haben auch 2022 die Leserinnen und Leser des Online-Reisemagazins Travelbook entschieden. 25.000 Menschen beteiligten sich an der Abstimmung.

Weihnachtlicher Lichterglanz: Der 588. Striezelmarkt zu seiner Eröffnung am 23. November.

Dresden. Der Striezelmarkt ist der schönste Weihnachtsmarkt Deutschlands. Das hat jetzt das Reisemagazin Travelbook verkündet.

In den sozialen Netzwerken hatte das Magazin seine Follower nach den schönsten Märkten im Land befragt. Über die 12 meistgenannten konnte dann auf der Website abgestimmt werden. 25.000 Nutzerinnen und Nutzer beteiligten sich an der Abstimmung – 4586 von ihnen, also rund 18 Prozent, gaben ihre Stimme dem Striezelmarkt. Damit bestätigten sie das Ergebnis von 2019: Auch damals konnte sich der Weihnachtsmarkt auf dem Dresdner Altmarkt den ersten Platz sichern, bevor er pandemiebedingt zwei Jahre lang nicht stattfinden konnte.

Stollen und Kunsthandwerk – 600 Jahre Tradition

Robert Franke, Amtsleiter der Wirtschaftsförderung Dresden, zeigte sich erfreut: „Wir sind ausgesprochen froh, dass wir unsere Spitzenposition über die Zwangspause hinweg verteidigen konnten“, sagte er gegenüber Travelbook. Seiner Meinung nach konnten vor allem die Schaumanufakturen der Dresdner Stollenbäcker und der Kunsthandwerker aus dem Erzgebirge überzeugen.

Derzeit findet der Striezelmarkt zum 588. Mal statt. Mit einer Tradition von knapp 600 Jahren – der erste Markt wird auf 1434 datiert – gilt er als ältester Weihnachtsmarkt seiner Art. Rund zwei Millionen Menschen besuchen ihn jährlich. Den zweiten Platz im Voting belegte der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt mit elf, den dritten der Leipziger Weihnachtsmarkt mit zehn Prozent der Stimmen.

