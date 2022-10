﻿Dresdner Stollen wird bis zu einem Viertel teurer

Stollen gehört in Sachsen zum Advent wie Lichterglanz und Pyramiden. Hier werden gebackene Dresdner Christstollen in der Bäckerei der Dr. Quendt GmbH mit Puderzucker berieselt.

Dresden. Acht Wochen vor dem ersten Advent ist die Produktion des Dresdner Christstollens schon im Gang, so die Geschäftsführerin des Schutzverbandes Dresdner Stollen, Karoline Marschallek. Die Nachfrage sei da, die Saison aber angesichts der aktuellen Krisen nur schwer einzuschätzen. Klar ist: „Der Dresdner Christstollen wird um bis zu ein Viertel teurer im Vergleich zum Vorjahr“, als er im Schnitt zwischen 16 und 22 Euro pro Kilo kostete. Die Preise für Zutaten seien gestiegen, „bei Zucker um 90 Prozent und bei Butter um 60 Prozent“.

Sechs Bewerberinnen für Stollenmädchen

Für den Dresdner Striezel, wie die Köstlichkeit historisch heißt, wirbt alljährlich eine junge Frau vom Fach – als Stollenmädchen. Diesmal wollen sechs junge Frauen Botschafterin des Dresdner Christstollens werden. Die Auswahl ist größer als in der Vergangenheit. "Das ist ein gutes Zeichen für die Branche in schwieriger Zeit, der auch die Fachkräfte fehlen, und den Dresdner Christstollen", so Karoline Marschallek. Das spreche auch für ein stärkeres Interesse an Traditionen, wie die leicht gestiegene Zahl der Azubis im Bäckerei- und Konditorhandwerk.

Von dpa Simona Block