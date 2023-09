Dresdner Stimmen: Perspektivwechsel macht schlauer

Dresden. Liebe Leserinnen und Leser, ich bin aus der Sommerpause voller tiefer Eindrücke zurückgekehrt. Ich hatte das Glück, ohne anstrengende Grenzkontrollen nach Rumänien reisen zu können – ein Land, von dem ich als Kind gelernt hatte, dass es ganz kompliziert ist, dahin zu kommen. Es war eine tolle Erfahrung, Menschen, Landschaft und Architektur zwischen Orient und Okzident inklusive sozialistischer Vergangenheit zu erleben – ein Mekka für Kunst- und Geschichtsinteressierte.

Neben fantastischen Bauten aus Gründerzeit und Moderne stemmten sich Stahlbetonbauten nach westlichem Vorbild in den Bukarester Himmel. Ich fühlte mich an vielen Stellen an die Improvisationsfähigkeit der DDR-Bürger erinnert, und gleichzeitig wehte der Geist des Westens durch die mit dem Lineal gezogenen Gassen der Neubauviertel. Letztere waren erschreckend sauber und wurden mit denselben Hochglanz-Animationen beworben, die man auch in deutschen Städten sieht, deren Zentren sich immer mehr ähneln und austauschbar werden.

Neubauprojekte folgen den Regeln renditeorientierter Anleger

Angesichts des architektonischen Reichtums des Landes ist es traurig zu beobachten, dass Neubauprojekte auch hier den Regeln renditeorientierter Investoren folgen, aber es macht aus der Perspektive der Rumänen absolut Sinn. Die geregelte, manchmal zu saubere westliche Lebensweise ist Vorbild für ein Volk, dass mit vielen Vorurteilen kämpfen muss. Und so zerstören sie die – aus meiner Sicht – herrliche Un-Perfektheit, um langfristig in einem kapitalistischen System ernst genommen zu werden. Apropos ernst genommen werden.

Der Wechsel der Perspektive ist für das gegenseitige Verständnis jeweiliger Vorlieben und Handlungsweisen von großem Vorteil. Schon die alten Römer tauschten während der Saturnalien die Rollen mit ihren Sklaven, wobei dort weniger der neue Blickwinkel auf die Lebensrealität des jeweils anderen, sondern eher die Feier eines hemmungslosen Festes im Vordergrund stand. Aber die Grundidee bietet tolle Möglichkeiten, um schwelende Konflikte und gegenseitiges Unverständnis abzubauen.

Wenn Chef und Sachbearbeiter die Rollen tauschen

Zum Beispiel im Unternehmen. Wie gewinnbringend kann es sein, wenn sich eine Chefin mal auf die Ebene eines Sachbearbeiters begibt und die Arbeitsstrukturen und hierarchischen Abläufe aus seiner Perspektive wahrnimmt. Umgekehrt gilt das natürlich auch. Der Erfolg der Methode und der Nutzen für Betriebe ist inzwischen hinreichend belegt und unter dem neudeutschen Wort „Jobshadowing“ Teil von strategischen Prozessen.

Auch in politischen Diskussionen eröffnet der Wechsel der eigenen Sichtweise und die Anerkennung der jeweiligen Lebensrealität neue Möglichkeiten für den gegenseitigen Austausch. Das permanente Vorbeten festgefahrener Meinungen verbessert weder den Diskurs, noch sorgt es für eine Veränderung der kritisierten Umstände.

Angesichts der großen Herausforderungen, die die Menschheit in den vergangenen Jahrtausenden schon bewältigt hat, sollte man eigentlich meinen, dass wir gelernt haben, durch den Austausch von Argumenten Kompromisse zu finden. Aktuell zeigt sich aber leider, wie unreflektiert und machthungrig globale Systeme sind und dass die Komplexität der Fragestellungen, die wir jetzt und Zukunft beantworten müssen, keine einfachen Antworten aus regionaler Perspektive ermöglichen. Wir scheitern bereits an lokalen Herausforderungen, die aus meiner Sicht im ersten Schritt bewältigt werden müssen.

Hier ist das tatsächliche Erleben des Alltags des vermeintlichen Meinungsgegners ein gutes Instrument. Wer der Meinung ist, dass „die Politiker alle faul sind und nichts machen“, sollte einen Tag mit einer Bürgermeisterin im ländlichen Raum tauschen. Der Fördergeber, der glaubt, dass kleine Kulturvereine Geld verschwenden, sollte einen Tag mit einer ehrenamtlichen Geschäftsführerin tauschen, die die Gelder abrechnen muss. Wer der Meinung ist, dass man Wölfe unter keinen Umständen bejagen darf, sollte einen Tag mit einem Schäfer auf einer Hochweide im Zittauer Gebirge verbringen und dann darüber nachdenken, wie man mit den Realitäten umgehen kann, die sich aus der Perspektive eines Großstädters nur unzureichend beurteilen lassen.

Man erlebt stets eine eigene, individuelle Realität

Die Möglichkeit, die mein Job mir bietet, ist, immer wieder mit Macherinnen und Machern aus der Region in Kontakt zu kommen. Mit jedem Gespräch wächst mein Respekt vor der Vielfalt der Sichtweisen, die eine Gesellschaft auf ihren Zustand haben kann. Die einen ärgern sich maßlos über das deutsche Gesundheitssystem, und die, die schon mal in den USA gelebt haben, begreifen den Luxus unserer Versorgungsstruktur, die dort undenkbar ist.

Die Frage, ob die Form der Demokratie, in der wir leben, die richtige ist, beurteilt jemand, der sich aktiv an ihrer Gestaltung beteiligt, anders, als der, der sie ablehnt und sich nicht mit den Möglichkeiten beschäftigt, die sie bietet. Eine Lösungsfindung wird nur möglich, wenn man die jeweils andere Position wirklich anerkennt und versteht, dass man stets eine eigene, individuelle Realität erlebt.

Und so kommen wir zum Schluss noch einmal zu den Alten Römern. Schon Marcus Aurelius wusste: „Alles was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Und alles, was wir sehen, ist nur eine Perspektive, nicht die Wahrheit“. Wenn es uns gelingt, diese Weisheit bei der Bildung unserer persönlichen Ansichten zu beherzigen, rücken wir alle ein Stück näher zusammen. In einer Zeit, in der das bitter nötig ist.

Unsere Gastautorin studierte zunächst Architektur und schloss dann den Master in Denkmalpflege und Stadtentwicklung ab. Heute arbeitet Claudia Muntschick als selbstständige Architektin, ist Geschäftsführerin im Vorstand der Stiftung Haus Schminke in Löbau und Ansprechpartnerin für Ostsachsen im Sächsischen Zentrum für Kultur und Kreativwirtschaft Kreatives Sachsen.

