﻿Dresdner Stimmen: Mehr Gelassenheit und Anstand

Dresden. Dresden ist mal wieder (fast) Spitze! In einer (nicht repräsentativen) Umfrage eines Meinungsportals erreichten wir hinter Essen den betrüblichen 2. Platz beim Ranking der unhöflichsten Großstädte. Fünf Plätze vor Berlin – und da sind nach meiner Privat-Empirie („wissenschaftliche“ Erkenntnis aus eigener Erfahrung) die Erlebnisse an Unhöflichkeit, Belehrung und Unfreundlichkeit kaum zu überbieten. Schon Hans Fallada beschrieb das Phänomen des mimosenhaften und maulig austeilenden Berliners/der Berlinerin in seinem „Eisernen Gustav“ anno 1938. Fallada und ich haben einige Jahre in Berlin gelebt und das hautnah erlebt.

Ob die Umfrage stimmt? Wenige Tage später belegte bei einer anderen Umfrage Dresden einen positiven Spitzenplatz bei Freundlichkeit. Jedenfalls ist das Thema eine selbstkritische Betrachtung wert.

Die Dresdner schauen nicht gerne auf Berlin. Deshalb zurück in unsere Stadt: – aber mit Umwegen: nach unserer Berlinzeit inklusive dem großartigen Erlebnis des Mauerfalls (und in der Zeit waren alle Menschen einfach nur gut drauf und freundlich) zogen wir Anfang 1991 nach Schwerin um.

Mecklenburger sind eher zugeknöpft

Der „Meckelbörger“ hat ein von Hause aus eher zugeknöpftes Naturell, begleitet von sanft-distanzierter Höflichkeit. Nicht unfreundlich, aber kühl. Schnelles Mundwerk liegt ihm nicht (ich nutze die maskuline Form, weil die Frauen auch dort doch ein wenig anders drauf sind), und häufig muss man zweimal nachhaken, bevor man eine Antwort bekommt. Das ist jetzt auch nicht so höflich, zumal die Antworten oftmals knapp und durchaus kryptisch ausfallen.

Als sich nach gut acht Jahren abzeichnete, dass wir einen Umzug nach Dresden vor uns haben, reisten wir zum Kennenlernen in diese mir noch unbekannte Großstadt, die sich für uns Provinzler unter anderem auch als Einkaufsparadies entpuppte. Beim Shoppen von Kinderkleidung wurden wir von einer Verkäuferin dermaßen freundlich empfangen, bedient und latent zugetextet, dass mir richtig positiv auffiel: es geht auch anders in der Kommunikation – ich hatte es inzwischen gar nicht (mehr) vermisst.

Zugewandte Freundlichkeit in Sachsen

Nach dem dann erfolgten Wechsel an die Elbe habe ich die zugewandte Freundlichkeit der Sachsen in Dresden sehr genossen. Ich konnte allerdings auch feststellen, dass manche Rede- und Verhaltensweisen, die ich zuvor für typisch ostdeutsch gehalten hatte, in Wahrheit typisch mecklenburgisch waren – das war also ein weiterer Lernschritt für die rübergemachte Wessi-Frau.

Ich hätte damals den unrühmlichen 2. Platz unter den Unhöflichsten für Dresden wirklich nicht nachvollziehen können. Und heute? Ist es anders geworden?

Als ich den Beitrag über die Umfrage in den DNN gelesen habe, dachte ich spontan: stimmt! Aber gilt das nur für Dresden? Bemerken wir nicht überall einen solchen Hang zur Unfreundlichkeit oder zur schnellen Schimpferei? Was gehört zur Höflichkeitsetikette? Ist man schon unhöflich, wenn man zur „Fraktion des offenen Wortes“ gehört?

Verklausuliertes Sprechen ist wenig hilfreich

Die oben bereits beschriebene kryptische Ausdrucksweise, die in ganz Ostdeutschland aus gutem Grund zu DDR-Zeiten üblich und wohl auch erforderlich war, hat sich leider bei einer Reihe von Menschen erhalten oder jetzt im Blick auf negative Erfahrungen verschärft, und manches Mal wurde sie sogar an die Nachfolgegeneration weitergegeben.

Das verklausulierte Sprechen über Gegebenheiten, Sachverhalte, Gefühle, um auf diese Weise seine Meinung kund zu tun, ohne sich zu positionieren, ist wenig hilfreich im Miteinander. Andere wiederum überziehen maßlos mit wütenden Kommentaren aus dem, oft anonymen, Off nach dem Motto: das wird man wohl noch sagen dürfen! All das gilt über Dresden hinaus, aber leider eben auch hier.

Respekt und rücksichtsvoller Umgang sind wichtig

Mit Höflichkeit ist auch Anstand verbunden. Anstand bedeutet unter anderem, einen respektvollen und rücksichtsvollen Umgang zu pflegen. Begrüßen gehört dazu (gerne wieder mit Handschlag nach Corona. Das war auch eine neue Erfahrung für uns zugezogene Wessis).

Begrüßen kann man beispielsweise auch eine Drogeriemarktmitarbeiterin, wenn man auf der Suche nach etwas ist, anstatt „Wo sind denn nun die Müllbeutel?“ rauszubellen.

Mir passiert es leicht, dass ich mich über Servicepersonal im Restaurant ärgere, und gerade hier habe ich mir mehr Gelassenheit vorgenommen. Angesichts der Personalfindungsprobleme allenthalben kann man froh sein, wenn das Lieblingsrestaurant seine Öffnungszeiten noch aufrechterhält und (fast immer freundliche) Bedienungen hat – und die sind häufig schwer im Stress. Trinkgeld-Belohnung (da sind wir Dresdner angeblich besonders schlecht im Ranking) sollte dabei sein.

Gerne ein offenes Wort – aber höflich

Und das „offene Wort“? Wir Deutsche gelten ja insgesamt als eher rüde und direkt – andere Nationen sind im Umgang untereinander deutlich… nun ja… verbindlicher? Die-Verbindung-zum-anderen-Menschen-im-Blick-habend, könnte man das übersetzen. Ich finde, man kann gleichzeitig ehrlich sein und dabei die Verbindung zum Gegenüber halten bzw. entstehen lassen, auf den höflichen Ton und das freundliche Gesicht kommt es an.

Und wenn die Botschaft negativ ist? Dann sollte die Höflichkeit umso mehr gewahrt sein und der Blick nicht unangemessen freundlich. Letzteres nennt die Kommunikationslehre doppelte Botschaft: mit einem Lächeln „Du blöde Kuh“ sagen lässt das Gegenüber über die gemeinte Botschaft im Unklaren. Und von anderen Nationen können wir uns manche Höflichkeit und auch entspannte Freundlichkeit abgucken: nicht immer gleich aufregen, wenn etwas nicht perfekt ist – wobei perfekt oft übersetzt meint: nur so wie ich es für richtig halte, ist es perfekt.

Lassen Sie uns also mit freundlicher Zugewandtheit aufeinander zugehen – in den meisten Situationen gelingt das den Dresdnern übrigens nach meiner Privat-Empirie ziemlich gut. Umfragen darf man nicht immer auf den Leim gehen!

Von Martina de Maizière