﻿Dresdner Stimmen: Ist Stickkunst politisch?

Dresden. Vor gut einer Woche, am 24. August 2022, wurde die belarusische Künstlerin Rufina Bazlova mit einem Schlag einer weltweiten Öffentlichkeit bekannt. Anlässlich der Feierlichkeiten um den 31. Jahrestag der ukrainischen Unabhängigkeit, auf den Tag sechs Monate nach Beginn der russischen Invasion, gedachte Präsident Wolodymyr Selenskyj der Loslösung des Landes von der Sowjetunion.

In seiner Videoansprache vom 23. August und auf einem offiziellen Foto mit seiner Ehefrau Olena trat Selenskyi in einem bestickten langärmeligen Hemd in Militärfarben vor die Kameras. Zum ersten Mal seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs zeigte sich der Präsident nicht in einem khakifarbenen T-Shirt mit Abzeichen, sondern wählte mit Bedacht ein Oberhemd, das seine Verbundenheit mit den kunsthandwerklichen Traditionen seines Landes aufzeigt – und gleichzeitig Widerstand und Protest symbolisiert.

Wer ist Rufina Bazlova und warum entschied sich Selenskyi ausgerechnet für ein Kleidungsstück dieser zeitgenössischen Künstlerin, um an dem strategisch wichtigen Tag mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren?

Jede Zeit, jede Gesellschaftsform sucht sich neue Ausdrucksmittel

Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig sich klarzumachen, dass Kunst und Politik seit jeher eng miteinander verwoben sind. Monumentalbauten, Herrscherbildnisse und künstlerische wie kunsthandwerkliche Insignien, also kultische oder auch weltliche Gegenstände, die von Macht und Autoritäten berichten, prägen unser Stadtbild und kulturell-politische Bedeutungsorte ebenso wie die Objektkulturen in Sammlungen und Museen.

Jede Zeit, jede Gesellschaftsform sucht sich neue künstlerische und architektonische Ausdrucksmittel, um ihren Anspruch von Stärke und Dominanz zu verdeutlichen. Gleichermaßen entstanden aus diesen Bestrebungen stets gegenläufige, also konträre Bewegungen, die wiederum Auftragskunst bzw. Staatskunst konterkarieren oder auch politische Systeme künstlerisch subversiv untergraben und kreative Bildsprachen für Protestformen entwickeln.

Wir hier in Dresden, in Ostdeutschland überhaupt, wissen um die Debatten von Staatskunst versus Kunst, die unabhängig von reglementierten und eng gefassten Vorgaben entstand. Der „Dresdner Bilderstreit“ der letzten Jahre offenbart die Wirkmacht politischer Kunst von 1945 bis 1989/90, die nicht nur die Gemüter erhitzt, sondern auch zu gesellschaftlichen Verwerfungen und der großen Frage führt, wie der angemessene Umgang mit Staatskunst und ihren gegenläufigen, also kritischen Underground-Bewegungen aussehen soll. Wem ist in der Geschichte der Kunstgeschichtsschreibung ein Platz einzuräumen und wem nicht, und wie sollten wir mit vergangenem Unrecht und Bevorteilungen heute umgehen?

Politik provoziert künstlerisches Handeln

Das Beispiel zeigt, dass die Lesart von politischer Kunst sehr viel mit ihrer jeweiligen Zeit und der Symbolik bzw. Anti-Symbolik ihrer gesellschaftspolitischen Ausprägungen und Anliegen zu tun hat: Anpassung und Widerstand gehen Hand in Hand, bedingen einander. Kunst ist nicht immer politisch, aber Politik, insbesondere in diktatorischen Staatsformen, provoziert künstlerisches Handeln – oder innere Emigration und Exil.

Aktuell befinden wir uns in einer Zeit tiefgreifender und existenzieller Transformationsprozesse. Politische, ökologische und soziale Krisen treffen den bis dato und zu lange sicher geglaubten Status quo unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft empfindlich.

Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich mit den Ausprägungen des Anthropozäns – dem Zeitalter, in welchem der Mensch zentralen Einfluss auf alle biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde nimmt – und dessen Folgen für eine „extreme Zukunft“ (Orit Halpern). Dabei wird einmal mehr deutlich, dass politische Kunst in einer globalen Welt auf viele Widersprüche stößt bzw. genau diese hervorbringt. Diese Antagonismen sind es jedoch, die Leerstellen sichtbar machen und Diskurse befördern, die den Austausch über die geltenden Bezugssysteme unserer Gegenwart und vor allem unserer Zukunft in Frage stellen und neu verhandeln wollen.

Rufina Bazlova, die 1990 in Grodno, Belarus geboren wurde, und in Prag lebt und arbeitet, nachdem sie dort 2020 ihren Studienabschluss an der Academy of Performing Arts erhielt, widmet sich in ihren künstlerischen Werken seit zwei Jahren explizit politischen Inhalten. Die Ereignisse um die gefälschte Wahl des seit 1994 amtierenden Machthabers Alexander Lukaschenko im August 2020 und die daraus resultierenden Massenproteste sowie gewalttätigen Ausschreitungen und Verfolgungen seitens des Staatsapparats von Regimegegnern veranlassten die junge Künstlerin und Illustratorin, die Proteste aus ihrem Prager Exil zu unterstützen.

Mit ihren maschinell fabrizierten Stickbildern in der Tradition der sogenannten Wyschywanka beruft sie sich auf ostslawische Stickmuster, die sowohl in Weißrussland wie auch in der Ukraine als nationales Kulturgut gelten. Die in Rot und Weiß gehaltenen Werke greifen dabei die Farben der Opposition auf und stellen sich gegen die von Lukaschenko propagierte Flagge in Grün-Weiß, den Farben der alten Sowjetunion. Ihre Werke, die Motive von Kakerlaken bis hin zu Panzern zeigen, postet sie in den sozialen Netzwerken und sorgt so für einen direkten Zugang zu ihrer Kunst und eine globale Rezeption, die gleichzeitig als Unterstützung für die regierungskritische Bevölkerung in Belarus zu verstehen ist und sich als Appell an alle Menschen im Westen richtet, diese demokratische Gegenbewegung nicht zu vergessen.

Kunstverein Dresden zeigt Stickarbeiten, Siebdrucke und Installationen

2021 antwortete Rufina Bazlova auf die Frage, ob sie sich selbst als politische Künstlerin betrachte: „Ich glaube nicht, dass ich als politische Künstlerin bezeichnet werden könnte. Ich war lange Zeit unpolitisch, ebenso wie viele Belarussen. Als Künstlerin stelle ich meine Gefühle dar. Aber die Frage ist natürlich, was mit ‚politisch‛ gemeint ist? Könnten wir es vom Alltag trennen? Normalerweise berührt das, was für mich wichtig ist, auch andere Menschen – zumindest einige von ihnen, und das ist genug. Ich denke, so funktioniert Kunst.“ (Leipziger Volkszeitung).

Gwendolin Kremer ist Kunsthistorikerin und Kuratorin, sie arbeitet in der Kustodie der TU Dresden. In ihren Ausstellungsprojekten und Veröffentlichungen beschäftigt sie sich mit Kunst nach 1945 in Ost und West sowie mit Gegenwartskunst und den Wechselbeziehungen von Art & Science.

In Dresden werden Bazlovas textile Stickarbeiten, Siebdrucke und Installationen ab kommenden Freitag, dem 9. September, im Kunstverein Dresden am Goldenen Reiter in der Einzelausstellung „Outpost“ zu sehen sein (bis 19. November 2022). Die Künstlerin wird vor Ort sein und in einem Kunstgespräch mit mir darüber diskutieren, was ihre Kunst ausmacht, inwiefern sie sich möglicherweise heute als politische Künstlerin versteht und wie ihre nächsten Projekte aussehen.

Von Gwendolin Kremer