﻿Dresdner Stimmen: Insekten als Nahrung zugelassen – der Satiriker jauchzt

Kabarettist Erik Lehmann freut sich schon auf ein insektoides Mehr-Gänge-Menü, denn seit Neuestem dürfen in der EU Hausgrillen und Getreideschimmelkäfer in Nahrungsmittel gemischt werden.

Dresden. Großartig! Endlich mal wieder eine EU-Verordnung, die Stimmung in den Laden bringt. Seit 24. Januar dürfen dank der Erweiterung der Novel-Food-Verordnung nun neben Wanderheuschrecken und Mehlwürmern auch pulverisierte Hausgrillen und zu Paste verarbeitete Getreideschimmelkäfer in Nahrungsmitteln beigemischt werden. Die BILD-Zeitung titelte „Eklig, aber wahr: Das neue MADE in Germany!“.

Na, da versucht doch nicht etwa jemand uns Kabarettisten Konkurrenz zu machen! Von denen lasse ich mir die Käferpaste aber noch lange nicht vom Brot nehmen. Denn die neue Durchführungsverordnung mit der Kennziffer 2023/58 ist für uns Satiriker ein gefundenes Fressen. So, wie wir schon 2008, aufgrund des europäischen Birnenbanns (Glühbirnenverbot), auf nahende dunkle Zeiten hinweisend, all unseren schwarzen Humor rauslassen konnten.

Europäische Krümmungskurve bei Norm-Gurken im Einzelhandel

Sehr schön war auch die PSA-Verordnung, die „persönliche Schutzausrüstung“ wie Sicherheitskleidung von Beschäftigten regeln sollte und dann auf Produkte „zur privaten Verwendung gegen Hitze, Feuchtigkeit und Wasser“ erweitert wurde, um Topflappen und Spülhandschuhe dergestalt zu regulieren, dass sie „weder Gesundheit noch Sicherheit von Personen, Haustieren und/oder Eigentum gefährden“ und zudem atmungsaktiv sein sollten, um künftig das CE-Prüfsiegel zu erhalten. Oder denken wir nur an den Dauerbrenner „Europäische Krümmungskurve bei Norm-Gurken im Einzelhandel“. Köstlich! Was haben wir für schlüpfrige Altherrenwitze über krumme Dinger von der Bühne geschmettert und schenkelklopfendes Gelächter im Saal ausgelöst.

Und jetzt also Speiseinsekten. Da bekommt die Einladung zum Grillen gleich einen ganz neuen Beigeschmack. Dabei muss man, wie so oft, nur auf die sprachliche Verpackung achten, damit es dem Verbraucher schmeckt. Die Hausgrille, zum Beispiel, ist bei den Älteren sicherlich noch als Heimchen bekannt. Und das klingt doch schon ganz anders – ja, regelrecht geschmackvoll: „Karamellisiertes Heimchen auf Buffalowurmpastete“ – da läuft einem doch nun wirklich das Wasser im Munde zusammen. Dabei verbergen sich hinter diesen Begriffen eben jene schnöde Hausgrille und der oben erwähnte Getreideschimmelkäfer.

Statt Salzstangen gebackenes Krabbelgetier knabbern

Aber klar, statt Salzstangen demnächst gebackenes Krabbelgetier zu knabbern ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber rein rational gesehen übertreffen Insekten als Proteinlieferanten sogar Nüsse, Hülsenfrüchte und Getreide. Und vom Schimmelkäse zum Schimmelkäfer ist es nur ein kleiner kulinarischer Schritt. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) hat in verschiedenen Studien festgestellt, dass Insekten sehr nahrhaft und gesund sind. Und so ist es nicht ausgeschlossen, dass demnächst der frühpensionierte Mittfünfziger nicht mehr zum morgendlichen Angeln aufbricht, sondern lieber nachts im Badezimmer auf Silberfischjagd geht.

Übrigens: Der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit liegen derzeit acht weitere Anträge auf Marktzulassung von Insekten vor. Um welche es sich dabei handelt, scheint geheim zu sein. Eine intensive Recherche brachte kein Ergebnis. Dabei ist die Auswahl riesig: Es wird geschätzt, dass über fünf Millionen Insektenarten den Planeten besiedeln. Und in vielen Ländern ist es gar nicht ungewöhnlich, Insekten zu verzehren. Weltweit stehen um die 1900 Arten auf dem Speiseplan.

„Niemand wird gezwungen, Insekten zu essen“

Mein persönliches Menu steht schon fest: Allgäuer Edelflorfliegen-Jus an Giraffenhalskäferbutter auf Pak Choi und Marienkäfer-Linsen, serviert mit einer Hainschwebfliegen-Vinaigrette und Rhododendron-Zikaden-Spalten, gefolgt von einem Streifenwanzen-Wasabi-Parfait mit Schildlaus-Topfensoufflée, glasierter Feuerlibelle und Joghurt-Ohrenkriechereis, abgerundet vom Taubenschwänzchenbrand als Digestif.

Na, auf den Geschmack gekommen? Bis zu so einem insektoiden Gelage ist es aber noch ein weiter Weg. Bisher kommen hierzulande die vier in der EU zugelassenen Insekten in Brot und Brötchen verbacken oder in Keksen und Crackern, Backmischungen und Teigwaren, Soßen und Suppen, Fleisch- und Milchersatzprodukten, Kartoffel-Erzeugnissen sowie Schokolade vor. Dem Aufschrei von EU-Gegnern, man würde uns nun Insekten ins Essen untermischen, entgegnete die EU-Kommission via Twitter: „Niemand wird gezwungen, Insekten zu essen.“

Als historisch gebildeter Mitbürger der ehemaligen Zone horcht man bei dieser Wortwahl natürlich etwas ungläubig auf. Also, wer keine Lust auf Kerbtiere und Gliederfüßler hat, der sollte spätestens jetzt die Koffer packen und sich ein Gebiet suchen, in dem relativ wenig Insekten vorkommen – was allerdings schwierig werden dürfte, denn die Menschheit wiegt zusammen so viel wie alle derzeit auf der Welt lebenden Termiten – also eine Insektenart von den oben erwähnten fünf Millionen. Wenn wir da also irgendwann einem Ausgleich näher kommen wollen, gibt es wohl doch nur eine Möglichkeit: Bon appétit!

Erik Lehmann ist politischer Kabarettist von Beruf und Imker im Hobby. Derzeit überwiegt das Hobby – aber besser den Leuten Honig ums Maul schmieren, als zu viel Schaum vorm Mund.

Internet: knabarett.de und uwes-landhonig.de

Von Erik Lehmann