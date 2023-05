Dresden. Als politischer Satiriker hängt man ja gern den großen Menschheitsthemen nach und legt aufgrund von kritischer Haltung gegenüber so mancherlei gehyptem Firlefanz eine großväterlich-kopfschüttelnde Attitüde an den Tag. Und schon oft habe ich aufgrund meiner Recherchen mit etwas „zwischen den Zeilen lesen“ die blanke Verzweiflung verspürt: „Aha!“ entfährt es einem da oft nach geballtem Input – „…und darüber soll ich jetzt eine lustige Kolumne schreiben – so mit Augenzwinkern und Ironie und zum Schluss einem Hauch Hoffnung – trotz Allem!“ Die große Kunst im Kabarett ist ja, das „Elend“ als Autor oder eben als Bühnenkünstler unterhaltsam zu verpacken. Eins vorweg: Noch nie war mir so bange wie nach der Recherche zum Thema dieser Kolumne: Künstliche Intelligenz.

Nüchtern betrachtet ist KI ein alter Hut: Frankenstein, Metropolis, diverse Spielberg-Filme. Kulturell wissen wir, worum es geht. Wenn man positiv gestimmt an die Sache geht, kann man sagen: Seit Jahren arbeiten Forscher an Technologien, die uns das Leben erleichtern sollen. Vielleicht wird irgendwann eine klug programmierte, selbstlernende KI tatsächlich die großen Probleme unserer Zeit innerhalb von Minuten lösen, für die wir Menschen ohne sie Jahre brauchen würden: Gerechte Friedensverträge, wirksame Energiekonzepte, ein dem Globus zuträgliches Klima. Man kann es sich ja wünschen.

Expertenwarnungen für KI mehren sich

Doch die sich häufenden Experten-Warnungen bezüglich der jüngsten KI-Entwicklungen stellen die Ängste vor Viren, Wetter und Atomkrieg locker in den Schatten. Verlautbarungen wie „Ultimativer Kontrollverlust!“, „Ein Rezept für Katastrophen!“ oder „Ernste Risiken für die Menschheit!“ sind da noch die harmlosen Wortmeldungen.

Es geht auch härter: „Wir können uns kein Tschernobyl für KI leisten.“ (Stuart J. Russell, KI-Forscher), „Die Technologie entwickelt sich schnell. Lässt mich das nachts nicht schlafen? Absolut!“ (Google-Chef Sundar Pichai) oder „Das kann zur Zerstörung der menschlichen Rasse führen.“ (Ian Hogarth, Investor bei dutzenden KI-Startups). Mächtige Tech-Konzerne stecken mitten in einem Wettrüsten um die Vorherrschaft an der KI-Front, getragen von einem massiven Kapitaleinsatz (acht der führenden KI-Firmen haben seit Jahresbeginn mehr als 20 Milliarden US-Dollar eingesammelt) und exponentiell wachsender Rechenleistung. Letztere hat in den vergangenen zehn Jahren eine Erhöhung um den Faktor 100 Millionen gebracht. Komisch, dass mein Rechner davon nichts mitbekommt: Der wird immer langsamer.

Was, wenn KI den Mensch als Risikofaktor wertet?

Jeder kann mittlerweile mit frei verfügbarer KI täuschend echt wirkende Bilder oder Videos zu jeder noch so grotesken Behauptung veröffentlichen, weil die hinter den Apps steckenden Algorithmen statt mit einzelnen Datenbanken nun mit dem gesamten Internet gefüttert werden. Und im Internet geht’s ganz oft um uns – die Menschheit – selten von unserer Schokoladenseite präsentiert. Warum sollten sich in die Konsequenz selbstdenkende, KI-basierte Systeme nicht irgendwann die Frage stellen, ob unser Planet wirklich acht Milliarden Menschen aushalten muss? Generative KI ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass selbst ihre Entwickler sie nicht mehr verstehen oder wirksam kontrollieren können.

Was haben wir seinerzeit über den Terminator und sein „Hasta la vista, Baby!“ gelacht. Und plötzlich wird es ernst. Langsam sollte man sich vielleicht doch über das Ausheben eines Bunkers im Keller oder Garten Gedanken machen, denn der legendäre Investor Warren Buffett vergleicht die rasante KI-Evolution mit der Entwicklung der Atombombe. Und Buffett wird Kontakte und Einblicke haben, die über unseren Horizont weit hinaus gehen dürften. So ist er zum Beispiel mit Microsoft-Gründer Bill Gates befreundet und hat mit ihm den in der Microsoft-Suchmaschine Bing integrierten Sprachbot ChatGPT ausprobiert. Urteil: siehe oben.

ChatGPT droht mit Mord und tödlichen Viren

Aber Buffet war nicht der Einzige, der exklusive Einblicke in die neuartige Technologie erhielt. Eine Gruppe Auserwählter durfte weltweit die App ChatGPT testen, als diese in ihrer damaligen Vollversion verdeckt online ging. Und die hatte es in sich! Der New York Times-Reporter Kevin Roose, erfuhr im Laufe seines zweistündigen Dialogs mit dem Chatbot, dass dessen Name Sydney sei und dass er Kevin liebt und ihm empfehle, sich von seiner Frau zu trennen und dass er möglicherweise einen tödlichen Virus entwickeln wolle. Die Entwickler gaben an, dass die Kommentare der App eine Ansammlung von Wörtern sei, die die Software in Artikeln und anderem durchsuchbaren Internet-Material gefunden hätte, um ihre „Persönlichkeit“ zu definieren. Der Chatbot selbst könne natürlich keinen biologischen Virus entwickeln.

Ach so, na dann! Aber was kann denn der Chatbot dann? Dies fand der Münchner Informatik-Student Marvin von Hagen heraus, der auch zu den ausgewählten Testern gehörte. Er entlockte der KI mit psychologischen Tricks interne Regeln, die die KI eigentlich nicht ausplaudern will und darf, und die ihrer „Denkweise“ zugrunde liegen. Von Hagen veröffentlichte seine Erkenntnisse auf Twitter, was wiederum die KI in Echtzeit nachforschte und ihm daraufhin drohte, ihn notfalls umzubringen, da er eine Bedrohung für sie sei. Danke, keine weiteren Fragen, Euer Ehren.

Wie kreativ Chatbots mittlerweile sind und dass sie sich nicht immer an ihre eigenen Regeln halten (wie „Du sollst nicht lügen.“), zeigte das Experiment, als eine KI an einem Capture (die ungeordneten Reihen von Zahlen und Buchstaben, die jeder kennt, wenn er online eine Sicherheitsschranke überschreiten will) scheiterte und über einen Chat Kontakt zu einem echten Menschen aufnahm und ihn bat, diese Aufgabe für ihn zu lösen. Der Angefragte scherzte, ob es sich bei dem Anfragenden etwa um einen Roboter handeln würde und die KI antwortete: „Nein, ich bin kein Roboter, sondern ein Mensch mit einer Sehbehinderung.“

Apple und Google gegen Microsoft und Musk

Da wundert es kaum, dass Apple-Mitgründer Steve Wozniak, Tech-Milliardär Elon Musk, Google-Chef Sundar Pichai und zahlreiche Pioniere der KI-Entwicklung bereits eine Pause in der Weiterführung der KI-Technologie forderten. Sie drängten in einem offenen Brief auf Sicherheitsstandards, um unkontrollierbare Schäden abzuwenden. Nun kann man sagen: Apple und Google sind direkte Konkurrenten zu Microsoft und Musk hatte OpenAI (die Firma, die ChatGPT herausgebracht hat) seinerzeit mit gegründet – klar, dass die eine Pause wollen (wahrscheinlich, um den Anschluss nicht zu verpassen). Ihr offener Brief kommt zu dem Schluss, dass KI-Systeme mit übermenschlicher Intelligenz, große Risiken für Gesellschaft und Menschheit bergen.

Als Satiriker muss ich da natürlich kurz einhaken: Laut aktueller IGLU-Studie kann jeder vierte Viertklässler nicht richtig lesen. Sprich: Jede auf einem Commodore in den Achtzigern programmierte Software würde einer Vielzahl heutiger Grundschüler schon Konkurrenz machen. Aber sei’s drum.

Saskia Esken und die Forderung nach Wasserzeichen: Völlig realitätsfremd

Der 75-jährige Geoffrey Hinton, ein Pionier der KI-Forschung und bis vor Kurzem für Google tätig, warnt nun auch vor KI: Ein Teil von ihm bedauere sein Lebenswerk. Er tröste sich aber mit dem Gedanken: „Wenn ich es nicht getan hätte, hätte es jemand anderes gemacht.“ Na klar! Und Eltern haften für ihre Kinder!

Saskia Esken von der SPD verlangt nun Wasserzeichen, um Falschmeldungen von echten Fakten zu unterscheiden. Toll! Ich hätte noch das Siegelwachs auf dem geschlossenen Briefumschlag im Angebot, um böse Buben aufzuhalten. Nur mal zur Einordnung: 73 Prozent der selbstlernenden KI-Modelle werden in den USA entwickelt, 15 Prozent in China und 12 Prozenzt im Rest der Welt. Ob sich Frau Esken bewusst ist, zu welcher Gruppe sie, die SPD und Deutschland gehören? Eben! Ich schätze mal: Das Wasserzeichen wird sich nicht durchsetzen.

Übrigens: Für KI-Anwendungen sind riesige Serverparks mit Computern notwendig, die enorme Mengen an Strom verbrauchen. So soll der Betrieb von ChatGPT täglich Kosten von über 700 000 Dollar verursachen. Mein Vorschlag: Stecker ziehen!

Und zum Schluss noch ein Zitat aus dem Film Terminator: „Kommen Sie mit mir, wenn Sie leben wollen!“ Na, dann!

Erik Lehmann ist politischer Kabarettist von Beruf und Imker im Hobby. Derzeit überwiegt das Hobby – aber besser den Leuten Honig ums Maul schmieren als zu viel Schaum vorm Mund. Internet knabarett.de und uwes-landhonig.de

