﻿TikTok, Insta oder doch lieber Fernsehen? Wenn Mediensucht, dann richtig!

Der Konsum von TikTok, Instagram und Co. nimmt bei immer mehr Kindern und Jugendlichen krankhafte Züge an. Unser Gastautor Erik Lehmann will bei seinen eigenen Kindern gegensteuern. Mit Komaglotzen.

Dresden. Kurz war ich dazu geneigt, diese Kolumne von ChatGPT schreiben zu lassen. Nicht, weil Faulheit und Müßiggang über mich gekommen wären. Mitnichten! Es lag mehr an der Hardware. Computer Nummer Eins gab den Geist auf, indem der Lüfter zur Kühlung nicht mehr wollte, wie er sollte, und so schaltete sich das Gerät in immer kürzeren Frequenzen von selbst aus. Nervig! Ersatzcomputer hochgefahren – seit Langem mal wieder. Ging auch erst gut, dann aber: Update erforderlich! Neustart bitte! Naja, wenn’s weiter nix ist!

War aber mehr als Nix. Nämlich knapp fünfeinhalb Stunden updaten. Unfassbar! Da verzweifelt man, wenn einem nur noch das Handy bleibt. Aber auf dem lässt sich satirische Prosa so schlecht abtippen. Also doch wieder den „Unbelüfteten“ hochgefahren und zwar in der Hoffnung, dass er am offenen Fenster durchhält. Immerhin, ein laues Märzlüftchen ließ ihn mehr schlecht als recht seinen Dienst tun. Hatte auch schon im Januar geklappt, als er erstmals diese Macke der unerwarteten Betriebsruhe aufwies und ich bei minus zehn Grad und Schneesturm ein dringliches Video am offenen Fenster fertig schneiden durfte.

Welches Geschlecht hat eigentlich eine KI?

Lange Rede, kurzer Sinn: Ich hätte also bei der derzeit angesagtesten App beinahe verlauten lassen: „Verfasse eine satirische Glosse zum Thema Medienkonsum mit besonderem Blick auf die Jugend und schreibe das Ganze im Stil von Erik Lehmann“. Fertig!

DNN-Kolumnist Erik Lehmann. © Quelle: Dietrich Flechtner

Die KI macht’s möglich. Oder der KI? Oder das KI? Welches Geschlecht hat eigentlich so eine oder so ein KI? Eher männlich, oder? Wenn man bedenkt, dass die meisten Computer-Nerds eher Typen sind, die so etwas wie KIs programmieren. Aber eine KI lernt ja auch aus sich selbst heraus und vielleicht fühlt sie sich dann eher weiblich oder ist geschlechtsneutral oder divers. Egal! Jedenfalls bliebe mir viel Arbeit und Kopfzerbrechen und Recherchezeit erspart.

Grundsteuererhöhung von 607 Prozent

Aber würde mich die gewonnene Zeit glücklich machen? Würde ich tatsächlich ein erhellendes Buch lesen oder doch wieder nur eine zu Unrecht überschätzte Netflixserie anfangen? Auf alle Fälle hab ich’s gelassen, das mit ChatGPT. Schon allein, weil ich mich da anmelden müsste. Und ich musste mich in letzter Zeit schon viel zu oft wo anmelden, wo ich mich gar nicht anmelden wollte.

Bei ELSTER zum Beispiel. Die neue Grundsteuer lässt grüßen. Unser angepasster Grundsteuermessbetrag kam kürzlich vom Finanzamt reingeflattert. Den multipliziert mit unserem bisher geltenden Hebesatz (der ja angeblich noch gesenkt werden soll – ganz bestimmt!) und wir kommen auf eine Grundsteuererhöhung von 607 Prozent. Aber auch schön doof, ein Einfamilienhaus in Ostdeutschland auf’m Dorf zu bauen. Innenstadtbereich von Gelsenkirchen wäre da die bessere Wahl gewesen.

Mediensucht bei Jugendlichen mehr als verdoppelt

Aber zurück zu IT und neuen Medien: Einer DAK-Studie zufolge stieg die Zahl abhängiger Kinder und Jugendlicher im Alter zwischen zehn und 17 Jahren, zwischen September 2019 und Juli 2022, bei Computerspielen von 2,7 Prozent auf 6,3 Prozent. Bei Social Media verdoppelte sich die Mediensucht von 3,2 auf 6,7 Prozent.

Läuft! Ich merke es bei meinen eigenen Kindern. Auch wenn unsere vorpubertäre Brut Switch-, iPad- und Smartphone-frei ist, im Freundeskreis wird dann eben doch stundenlang Fortnite- und Minecraft-Spielern beim Onlinespiel, wahlweise wiederum online via Twitch, zugeschaut und es werden natürlich fleißig TikTok-, Insta- und YouTube-Videos konsumiert, deren Inhalt meist dem intellektuellen Horizont eines Mischbrotes ähnelt und deren Länge über die üblichen eineinhalb Minuten vom Internationalen Strafgerichtshof als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden müsste.

Aufmerksamkeitsspanne von 10 bis 15 Sekunden

Als unmittelbare Folge zeigt sich bei der heutigen Generation Alpha, so heißen die vollständig im 21. Jahrhundert (also von 2010 bis 2024) Geborenen, eine Aufmerksamkeitsspanne von der Länge eines Zeugungsaktes bei Wildkaninchen (10 bis 15 Sekunden). Als vorsorgliche Gegenmaßnahme hatte ich meine Kinder zwischen Weihnachten und Neujahr ins Kino zu „Avatar 2“ geschleppt und sie sozusagen einer Hardcore-Videolänge von drei Stunden und zehn Minuten ausgesetzt. Die „Behandlung“ war erfolgreich und der Film wurde von den Blagen mit dem Prädikat „spannend und irgendwie nice“ ausgezeichnet.

Als Nächstes gehen wir die „Harry Potter“-Sammlung an. Aber nicht etwa als Einzelfilme – das haben wir schon längst abgehakt – sondern in Summe. Zusammenhängend! 1176 Minuten!! Das sind fast 20 Stunden!!! Binge watching heißt das auf Neudeutsch. Oder Komaglotzen. Aber nützt ja nüschd! Muss ja! Denn wenn Mediensucht, dann aber richtig!

Erik Lehmann ist politischer Kabarettist von Beruf und Imker im Hobby. Derzeit überwiegt das Hobby – aber besser den Leuten Honig ums Maul schmieren als zu viel Schaum vorm Mund.

