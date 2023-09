Gastkommentar: Ent-Bindung der Stammwähler erinnert an Weimarer Republik

Dresden. Liebe Leserinnen und liebe Leser, seit zwei Jahren lautet mein Motto für diese Kolumne „Gefühle sind politisch“. Diesmal geht es um in Verse gegossene Gefühle, um eine Tierfabel. Eine uralte Form, die erstmalig im 3. Jahrtausend vor Christus nachgewiesen wurde. Martin Luther nutzte sie ebenfalls, diese im „lustigen Lügenkostüm“ daherkommenden Zustandsbeschreibungen.

Regression in kindliche Gemütszustände

Heinrich Heine, der große deutsche Dichter des 19. Jahrhunderts (1797-1856), bietet uns eine Paradoxie: Die Zeiten haben sich derart geändert, dass sich dieses 168 Jahre alte Gedicht wieder aktuell lesen lässt. Es changiert zwischen dem „Nie-Wieder“ und dem „Schon-wieder-Da“, in dieser verunsichernden Zwischenzeit, in der wir zum Teil wie erstarrt und hilflos agieren und - zumindest ca. 30 Prozent der Deutschen - Neu-Altes ersehnen. Das (deutsche) Unerwachsensein, die Regression in kindliche Gemütszustände wurde von Heine schon damals pointiert formuliert. Wahlen in Bayern, Hessen und demnächst die sogenannte „Schicksalswahl“ in den USA stehen an.

1. Die Freiheit hat man satt am End,

Und die Republik der Tiere Begehrte,

dass ein einzger Regent Sie absolut regiere.

Die Hälfte der Amerikaner hat offensichtlich tatsächlich die Freiheit gründlich satt und unterstützt Donald Trumps Alleinherrschaftsanspruch, welchen er durch die Aufhebung der Unabhängigkeit der Justiz, so wie in Polen, Ungarn und Israel, anstrebt. Der im Moment einzige potente republikanische Kandidat bindet derart viele Gefühle, dass die noble Tradition, das Akzeptieren des Sieges der anderen Partei, nachhaltig verloren ging.

2.

Jedwede Tiergattung versammelte sich,

Wahlzettel wurden geschrieben;

Parteisucht wütet fürchterlich,

Intrigen wurden getrieben.

Diktaturen werden schrittchenweise verharmlost

Hier beschreibt Heine die Zunahme von Parteigründungen („die kleine Pferdepartei“) mit der wachsenden Ent-Bindung von Stammwählern, wie bereits in der Weimarer Republik geschehen. Solche Fragmentierungsprozesse provozieren jeweils Gegenbewegungen, in die sich die gespaltene, verängstigte Wählerschaft nach Einheit und einem starken Führer sehnt.

Das geschieht, weil zu viele Wähler und Wählerinnen regredieren und sich von der Vernunft und den notwendigen Kompromissen abwenden. Sie werden anfällig für Verführungen, Mythenbildung, spalten die Welt auf kindliche Art und Weise in „Gut und Böse“, „Freund und Feind“ bzw. „loyaler Stammesgenosse oder Verräter“. Ein vergiftender Schachzug kommt hinzu, wenn die AfD die ehemaligen Diktaturen der Nazis und der Kommunisten schrittchenweise verharmlost und unsere Demokratie immer wieder verunglimpft.

3. Das Komitee der Esel ward

Von Alt-Langohren regieret;

Sie hatten die Köpfe mit einer Kokard

Die schwarz-rot-gold, verzieret.

4.Es gab eine kleine Pferdepartei

Doch wagte sie nicht zu stimmen;

Sie hatte Angst vor dem Geschrei

Der Alt-Langohren, der grimmen.

5. Als einer jedoch die Kandidatur

Des Rosses empfahl mit Zeter

Ein Alt-Langohr ihm in die Rede fuhr

Und schrie: Du bist ein Verräter!

6. Du bist ein Verräter, es fließt in dir

Kein Tropfen vom Eselsblute;

Du bist kein Esel, ich glaube schier

Dich warf eine welsche Stute.

7. Du stammst vom Zebra vielleicht, die Haut

Sie ist gestreift zebräisch;

Auch deiner Stimme näselnder Laut

Klingt ziemlich ägyptisch-hebräisch.

Auch heute geht es ganz schnell wieder um „welsches Blut“, den Verlust von deutscher „Eselsblut“-Reinheit, „kein Römling, kein Slav…“, auch mit dem Zungenschlag von Islamophobie und Antisemitismus in der Beschreibung einer „ägyptisch-hebräischen… näselnden Stimme“.

8.Und wärst du kein Fremdling, so bist du doch nur

Verstandesesel, ein kalter;

Du kennst nicht die Tiefen der Eselsnatur

Dir klingt nicht ihr mystischer Psalter.

9. Ich aber versenkte die Seele ganz

In jenes süße Gedösel;

Ich bin ein Esel, in meinem Schwanz

Ist jedes Haar ein Esel.

10. Ich bin kein Römling, ich bin kein Slav;

Ein deutscher Esel bin ich

Gleich meinen Vätern. Sie waren so brav

So pflanzenwütig, so sinnig.

11. Sie spielten nicht mit Galanterei

Frivole Lasterspiele;

Sie trabten täglich, frisch-fromm-fröhlich-frei

Mit ihren Säcken zur Mühle.

Sie wollen nicht nur zum „reinen Blut“ zurück, sondern auch zum richtigen Deutschtum, jenseits vom „kalten Verstand“, sprich von demokratischer, erwachsener Kompromissfähigkeit, hin zu „tiefen, mystischen Psaltern in der Eselsnatur“. Es ist häufig zu beobachten, dass rechte Parteien die Fähigkeit besitzen, Gefühle der Wähler schlicht, aber direkt anzusprechen: „süßes Gedösel… pflanzenwütig und sinnig…“, was tatsächlich ein faktischer Mangel der stärker vernunftorientierten Demokraten ist.

Pure Pflichterfüllung erreicht nicht die Herzen der Bevölkerung

Paradebeispiele sind Angela Merkel und Olaf Scholz, der mit Sätzen wie: „…wir arbeiten diese Agenda Schritt für Schritt nacheinander ab…“ seine politischen Pflichten anspricht, dieses tägliche Traben „frisch-fromm-fröhlich-frei“, also die pure Pflichterfüllung. Doch das erreicht nicht die Herzen der Bevölkerung, was in unsicheren Zeiten fatale Folgen haben kann. Die Wähler bekommen den Eindruck, die politischen Eliten leben, unterstützt von den Medien, in einer Blase, ohne Kontakt und Bindung an das Wahlvolk.

12. Die Väter sind nicht tot! Im Grab

Nur ihre Häute liegen

Die sterblichen Hüllen. Vom Himmel herab

Schaun sie auf uns mit Vergnügen.

13. Verklärte Esel im Gloria-Licht!

Wir wollen euch immer gleichen

Und niemals von dem Pfad der Pflicht

Nur einen Fingerbreit weichen.

14. O welche Wonne, ein Esel zu sein!

Ein Enkel von solchen Langohren!

Ich möchte es von allen Dächern schrein:

Ich bin als ein Esel geboren.

15. Der große Esel, der mich erzeugt

Er war von deutschem Stamme;

Mit deutscher Eselsmilch gesäugt

Hat mich die Mutter, die Mamme.

16. Ich bin ein Esel, und will getreu

Wie meine Väter, die Alten

An der alten, lieben Eselei

Am Eseltume halten.

Umfrage: Zwei von drei Deutschen wünschen sich neue Regierung Mit der Arbeit von Bundeskanzler Olaf Scholz sind laut Insa-Umfrage inzwischen 70 Prozent der Wähler unzufrieden.

Wenn die Vernunft-Elite uns - gefühlter maßen – verlässt, verliert der Mythos der Demokratie seine Anziehungskraft, dann brauchen viele Menschen emotional schlichten Ersatz: Den Nachweis der Herkunft (Biodeutsche), Zugehörigkeit, das Gefühl von Ordnung und Struktur, vereinende, kulturelle Urmythen, falsche Sicherheit versprechende Autoritätsfiguren sowie äußere und innere Feindbilder.

Astrid v. Friesen ist DiplomPädagogin, Gestalt-, Trauma- und Paar-Therapeutin in Dresden undFreiberg, sie arbeitet in der Lehrerfortbildung sowie als Supervisorin und war 20 Jahre Lehrbeauftragte an der TU Freiberg. Ihre beiden jüngsten Bücher mit Gerhard Wilke: „Generationen als geheime Macht – Wechsel, Erbe undLast“ (2020) und „Die Macht derWiederholungen – Von quälenden Zwängen zu heilenden Ritualen“ (2021)

Internet astrid-von-friesen.de

DNN