﻿Die Andreas Roth Kolumne: Weniger Fortschritt wagen

Vor 300 Jahren begann die Wissenschaft ihren Siegeszug. Der Glaube an den Fortschritt verdrängte mehr und mehr die Religion. Doch einen Fortschritt ohne Ende gibt es nicht, sagt unser Gastautor Andreas Roth.

Dresden. Als mein Großvater ein kleiner Junge war, lebte er in einem Industriedorf am Dresdner Stadtrand mit drei Geschwistern in einer engen Wohnung. Das Bett und ei­ne Pferdekutsche aus Holz zum Spielen teilten sich die Brüder. Als er ein junger Mann wurde, war Krieg. Und Morden. Als er Vater geworden war, konnte seine Tochter studieren. Als mein Großvater Rentner geworden war, stand er im Herbst 1989 auf der Straße. Demokratie, volle Supermarktregale, Frieden, ein langes Leben: Meinem Großvater musste man nicht erklären, was Fortschritt ist.

Den Kindern soll es einmal besser gehen, den Enkeln erst recht: Das war der Refrain der Generationen im letzten Jahrhundert. Mehr noch: Es war wie ein Naturgesetz. Seit 1945 zumindest. Dieses Naturgesetz ist nun erschüttert. Seit Monaten schon zeigen Umfragen, dass es eine Mehrheit der Deutschen für widerlegt hält. Klimakrise, Corona, das Zerbrechen der Globalisierung, die Rückkehr des Krieges und der Inflation: Die fetten Jahre scheinen vorbei. Den Kindern wird es womöglich schlechter gehen als den Eltern. Und beide wissen es.

Der Fortschritt wollte nie eine Religion sein

Hinter den ganz handfesten Ängsten vor horrenden Energierechnungen, wegbrechenden Ar­­beitsplätzen oder einer zerstörten Umwelt steht eine noch größere Zeitenwende in den Köpfen. Es ist das Zerbrechen eines Glaubens: der Religion des Fortschritts.

Dabei wollte der Fortschritt nie eine Religion sein. Er wollte den Glauben ersetzen, als er sich im 19. Jahrhundert auf den Weg machte. Mit Bildung, Wissenschaft und Kapital. Doch ohne die Religion wäre er wohl nie entstanden. Jahrtausende lang hofften die Menschen kaum auf einen Fortschritt. Das Leben: für sie ein Kreislauf aus Wachsen und Vergehen, jeder Tag, jedes Jahr. Bis sie sich damit nicht mehr zufriedengeben wollten.

Bildung, Aufklärung und Forschung sollten Leid beseitigen

Sollten Leid und Tod das letzte Wort behalten? In den Religionen der Welt suchten die Menschen ganz unterschiedliche Antworten darauf. Jüdische Denker im zweiten Jahrhundert vor Christus und wenig später auch die ersten Christen fanden sie in der Hoffnung auf eine neue Welt. „Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen“, heißt es in der Offenbarung des Johannes, „und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein.“ Die Zukunft wurde auf einmal hell. Und verheißungsvoll.

Nur dass die Wirklichkeit hienieden auf Erden oft genug dunkel blieb. Und die Religion mit ihren Institutionen manches dazu beitrug. Als Vernunft und Wissenschaft vor gut 300 Jahren ihren Siegeszug begannen, da nahmen sie dem Glauben die Zukunft einfach weg – und stellten sie zurück auf die Erde. Leid und Geschrei und Schmerz sollten wirklich nicht mehr sein. Doch statt Gott sollten nun Bildung, Aufklärung und Forschung dafür sorgen.

Kapital als Treibstoff des Wohlstands

Und das Kapital. Es lieferte den Treibstoff für diese Explosion des Wissens und des Wohlstands. Angetrieben durch ein einfaches Prinzip: immer mehr! Mehr Investition, mehr Gewinn, mehr besseres Leben. Geboren war die Religion des Fortschritts.

Weil diese Allianz aus Wohlstand und Kapital dann doch nicht alle Tränen abwaschen konnte und genug Verlierer auf der Strecke ließ, entstand schnell eine Gegen-Religion: Sie suchte ihr Heil im Sieg der Entrechteten über die Ausbeuter. Aber im Kern ist auch der Sozialismus und der Kommunismus ein fester Glaube an den Fortschritt, das Morgenrot der Zukunft leuchtet schon. Nur hat ihn die Geschichte bereits eher widerlegt.

Fortschritt bleibt wie jeder Glaube voller Widersprüche

Es ist mit dem Fortschritt wie mit jedem Glauben. Er kann unendlich viel Gutes freisetzen. Mehr Gesundheit, Wohlstand, Freiheit – in vielen Teilen der Welt ist der Fortschritt durch Wissenschaft und Wirtschaft ganz konkret. Mitunter gigantisch. Und doch bleibt er wie jeder Glaube auch voller Widersprüche. Und Warner oder Ketzer hört man nicht gern. Genau vor 50 Jahren veröffentlichte der „Club of Rome“ seinen Bericht über „Die Grenzen des Wachstums“. Ein Fortschritt, der Mensch und Natur ohne Ende ausbeutet, müsse scheitern, schrieben die Wissenschaftler. Geändert hat sich so gut wie nichts seitdem.

Nun ist schon wieder ein Rekordhitze-Sommer vorbei, das Klima ist aus den Fugen, in Pakistan steht deshalb ein Drittel das Landes unter Wasser. Derweil hält die Abhängigkeit von Gas und Öl hierzulande die Menschen in Angst vor steigenden Preisen – und das lange gerade in Deutschland gut florierende Geschäftsmodell der Globalisierung droht wegen Corona und Russlands Krieg abzustürzen. Der Fortschritt hat sich unbemerkt verkrümelt.

Immer mehr – das kann nicht funktionieren

Man könnte gerade jetzt auf ihn setzen: auf mehr Forschung für grünen Wohlstand und mehr Vernunft. Da geht ohne Zweifel etwas. Doch die Geschichte vom unaufhaltsamen Fortschritt nur weiterzuerzählen, könnte zur Falle werden. Denn bleibt er aus, kommt die Enttäuschung. Und die Verbitterung. Gift für eine Demokratie.Vielleicht könnte es helfen, ein Stück zurückzugehen. An die Stelle, als die Menschen Gott den Fortschritt aus der Hand nahmen. An dieser Abzweigung ging ein Stück Demut verloren. Davor, dass doch nicht alles in unserer Hand liegt. Und davor, dass ein Leben mit etwas weniger Wohlstand auch ganz gut sein kann. Zumindest für die Reichen, und das sind – global gesehen – die meisten hier.

Immer mehr – das kann nicht funktionieren, hat mein Großvater gesagt. Er hat in seinem langen Leben gelernt, was Fortschritt ist. Ich habe ihn nicht gefragt, aber wahrscheinlich war auch diese Einsicht für ihn: ein Fortschritt.

Andreas Roth ist Theologe, Autor und freiberuflicher Journalist.

Von Andreas Roth