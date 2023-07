﻿Ein satirischer Halbjahresrückblick des Dresdner Kabarettisten Erik Lehmann

Dresden. Erstmal Glückwunsch! Die erste Hälfte des Jahres ist rum und es lohnt sich schon jetzt, Zwischenbilanz zu ziehen. Nachdem 2022 schon zum „Jahr des Jahres“ gewählt wurde, weil so viel passiert ist wie in keinem anderen Jahr zuvor, braucht sich auch 2023 nicht zu verstecken. Neben all den großen und kleinen Katastrophen, die der Alltag so zu bieten hat, gab es auch in den letzten sechs Monaten wieder Perlen von ausgefeilter Absurdität und hanebüchenem Wahnwitz zu entdecken.

Ein Blick zurück in den Januar: In Australien, immerhin Teil des britischen Commonwealth, wurde die RTL-Dschungelkönigin gekrönt. Natürlich blieben zwei der Zeremonie fern: Harry und Meghan! Laut Adelsexperten ein gezielter Affront voller Respektlosigkeit, mit dem die Ex-Royals zeigen wollen, was sie von monarchischen Strukturen halten: nämlich nix! Empörend!

Greta als Kleopatra

Ein weiterer Skandal und „Gipfel linksgrüner Heuchelei“: Klima-Ikone Greta Thunberg ließ sich auf der Lützerath-Demo von drei Polizisten wegtragen. Alles andere als nachhaltig und umweltfreundlich! Die CO2-Bilanz eines Bullen-Trios im Vergleich zu Fahrrad oder Selber-Laufen ist verheerend. Aber klar: Wer mittlerweile so berühmt ist, der hält sich gern mal für Kleopatra. Zum Kopfschütteln!

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg steht zwischen Keyenberg und Lützerath am Rande des Tagebaus. © Quelle: Federico Gambarini/dpa

Aber kommen wir zur Krönung des Monats: Nach einem ewigen Verifizierungsmarathon über ELSTER dämmerte vielen Grundstücksbesitzern, dass am 31. Januar die endgültige Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung fällig wurde. Angesichts prickelndem Behördendeutsch wie „Bodenrichtwertbemessung“ und „Flächenfaktormodell“ mussten nur noch Fragen wie „Erstreckt sich die wirtschaftliche Einheit über mehrere hebeberechtigte Gemeinden?“ beantwortet werden und schon war man fertig. So einfach!

Haus abfackeln ersetzt nicht die Grundsteuererklärung

Vereinzelt kam es zu kreativen Lösungen der genervten Bürgerschaft. So entschied sich unser Nachbar für das schnelle und fristgerechte Abfackeln seines Einfamilienhauses. Für ihn am wenigsten bürokratisch. Erstaunt war er nur, als Mitte März das Mahnschreiben vom Finanzamt im Briefkasten landete, der am gusseisernen Gartenzaun die Feuersbrunst unbeschadet überstanden hatte. Inhalt des Schreibens: Nicht nur Hausbesitzer müssen eine Grundsteuererklärung abgeben, sondern auch Besitzer eines unbebauten Grundstücks. Echt gemein!

„Ich finde Ballett Scheiße“ – so oder so ähnlich beurteilte eine Tanzkritikerin der Arbeit des Choreografen der Staatsoper Hannover. Die Quittung kam prompt. Die Hundekot-Attacke, bei der der Ballettchef Exkremente seines Dackels jener Kritikerin ins Gesicht drückte, war der Aufreger im Februar.

Kann offenbar schlecht mit Kritik umgehen: Marco Goecke, Ballettdirektor der Staatsoper Hannover. © Quelle: Christophe Gateau

Die Opernintendantin ließ daraufhin ausrichten, dass der Compagnie-Leiter mit seinem Verhalten gegen viele Grundsätze des Staatstheaters verstoßen habe. So zum Beispiel gegen die empfohlene Benutzung des Hundekotbeutelspenders vor dem Opernhaus. Pfui Pudel ... äh Dackel!

Steinmeier nur Untermieter in Schloss Bellevue

Der Februar wartete zudem noch mit einer Story à la Hollywood auf. Was Til Schweiger kann, kann ich schon lange, dachte sich nämlich Michael Bully Herbig. Doch als er am Set des amerikanischen Remakes seines Kinofilms „Ballon“ die höchste Sicherheitsstufe der US-Luftwaffe auslöste, als sein titelgebendes Requisit aufstieg, war der Spaß vorbei. Uns, dem geneigten Publikum, wurde die Geschichte natürlich als Spionageballon aus China verkauft, was natürlich absoluter Humbug ist.

Der März wurde wieder royal. Zumindest in Deutschland. Charles und Camilla kamen zu Besuch. Für Aufsehen sorgte der neue König von England, als er vor den von der Bundespolizei abgestellten Wachen des Bundestags allerlei Faxen machte (Segelohren nach vorne biegen, ohne die Hände zu benutzen etc.), um diese aus der Fassung zu bringen. Auch beim Bundespräsidenten kam es zu Irritationen, als Charles fragte, wo sich denn der richtige König von Schloss Bellevue befände, wenn doch Steinmeier hier nur der Untermieter sei. Unerhört!

274 Leicht- und 78 Schwerverspätete durch Klimakleber

Im April erschien eine aufsehenerregende Studie über die Klimakleber. Dort war zu lesen, dass es über 70 Prozent der Aktivisten gar nicht um die Rettung des Planeten ginge, sondern dass eine Mehrzahl von ihnen lediglich unter einer Klebstoffsucht leide. Mit den zeitgleich vorgestellten Plänen zur schrittweisen Cannabis-Legalisierung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dürfte sich die Situation auf deutschen Straßen jedoch alsbald entspannen und die jungen Leute durch politische Lenkung weg vom Schnüffeln hin zum Kiffen bewegt werden. Verwunderlich, dass die Politik so lange damit wartete, denn die Bilanz der „Terroranschläge“ der Letzten Generation spricht Bände: 274 Leicht- und 78 Schwerverspätete! Schockierend!

Es war eine schöne Geste, dass der ukrainische Präsident Selenskyj Mitte Mai, nach der deutschen ESC-Niederlage, aus Mitleid einen Besuch in Berlin absolvierte. Ja, so kommt man dem EU-Beitritt ein ganzes Stück näher! Nach seinem Solidaritätsbesuch bei uns reiste Selenskyj direkt nach Großbritannien weiter, um auch dem ESC-Vorletzten Trost zu spenden. Respekt!

Bürgernaher Bundeskanzler

„Ich nehm’ Dich einfach mal in den Arm“ hieß es für Bundeskanzler Scholz Ende Mai auf einem Rollfeld am Frankfurter Flughafen. Welch Liebenswürdigkeit eines beherzten Bürgers. Während Scholz Vorgängerin noch im Sträflingsoutfit und hinter Gittern auf Demoplakaten erschien oder als Nachbildung am Galgen hing, hat sich die Zuwendung der Wähler hin zur Politik deutlich entwickelt. Weiter so!

Auch im Juni ließ sie uns keine Ruhe: die Inflation. Nicht nur an Supermarktkassen oder Tankstellen war das in den letzten Monaten deutlich zu spüren. RTL hat nun die Reißleine gezogen und kürzlich seine beliebte Sendung „Wer wird Millionär“ inflationsbereinigt in „Wer wird Milliardär“ umbenannt. Die zuletzt sinkende Einschaltquote ging daraufhin durch die Decke. Auch die Bewerbungen für eine Teilnahme an der Sendung stiegen sprunghaft an, weil sich potenzielle Kandidaten nun, abzüglich der Spritkosten, die Anreise ins Kölner Studio aufgrund dieser Gewinnaussichten wieder leisten konnten. Ein Lichtblick!

Mit diesen größtenteils schönen und hoffnungsvoll stimmenden Ereignissen kann die zweite Jahreshälfte nun über uns kommen. Und am Ende wissen wir dann mehr.

Erik Lehmann ist politischer Kabarettist von Beruf und Imker im Hobby.

Internet: knabarett.de und uwes-landhonig.de

