Eine grüne Zukunft braucht wieder mehr Denkmalschutz

Dresden. Mein Vater übernahm in den 1990er-Jahren ein Baugeschäft in Bautzen, das sich mit der Sanierung der Bausubstanz beschäftigte, die die Zeit des DDR-Regimes überlebt hatte. Und das hatten die Bauten in einem größtenteils erstaunlich guten Zustand. Die permanenten Reparaturarbeiten ihrer Bewohner hatten trotz des eklatanten Mangels an Baumaterial dafür gesorgt, dass die Gebäude benutzbar blieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben dem großen Wissensschatz über kostengünstige Instandsetzungen, der dabei entstand, wurden so auch historische Handwerkstechniken bewahrt. Ohne es zu wissen, betrieben die „Bauinstandsetzer“ von damals aktiv Denkmalpflege: Es wurde alles erhalten, was nutzbar war, und alles repariert, was man reparieren konnte.

Ich erinnere mich gut an die Aussagen meiner Architektur- und Denkmalpflege-Professoren, die vorwiegend aus den West-Bundesländern stammten und immer davon schwärmten, wie gut die Original-Bausubstanz – der heilige Gral der Denkmalpflege – im Osten noch erhalten war. In meiner Heimat Oberlausitz existierten sogar noch Dachdeckungen aus dem Mittelalter, die immer wieder instandgesetzt worden waren.

Echte Wagenfeld-Weingläser „zum Mitnehmen“ auf der Straße

Das alles änderte sich nach der Friedlichen Revolution 1989. Das Westgeld lockte, das Alte musste erneuert werden. Es fühlte sich an wie eine heiße Dusche, die alles Grau der DDR-Zeit abwaschen sollte, und die Möbel, die man noch von der Großmutter übernommen hatte, aus den Häusern auf die Straße spülte. So standen dann wunderbar erhaltene Gründerzeitschränke, spätbarocke Sofas mit Originalbezug und echte Wagenfeld-Weingläser „zum Mitnehmen“ auf der Straße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Menschen in den Autos mit vorwiegend niederländischen Kennzeichen, die jedes Wochenende durch Bautzen fuhren und die Schätze einsammelten, müssen gedacht haben, sie sind im Schlaraffenland. Was die Leute nicht auf die Straße gestellt hatten, zeigten sie den Antiquitätensammlern in ihren Wohnungen. „Ich brauche kein Geld dafür, das soll einfach raus, danke fürs Mitnehmen“ war der typische Spruch zum Abschied. Und dann fuhr man in den Roller-Möbelmarkt am Stadtrand und kaufte sich endlich die modernen Einrichtungsgegenstände, die man aus dem Westfernsehen kannte. Alle waren zufrieden.

Schnell alles an einen vermeintlichen West-Standard anpassen

Leider war auch der Umgang mit der originalen Bausubstanz davon geprägt, schnell alles an einen vermeintlichen West-Standard anpassen zu wollen. Ohne Sinn wurden herrliche gründerzeitliche Flügeltüren herausgerissen und durch hässliche Pressspan-Türen im Standard-Format ausgetauscht. Historische Beleuchtungen, Wandschränke, wunderbar verzierte Öfen und komplett funktionierende Doppelscheiben-Fenster wurden entweder durch minderwertige Produkte ersetzt oder verschwanden ganz.

Ich erlebe immer wieder Immobilienbesitzer, die ihre damals getroffenen Entscheidungen bereuen, denn es war nicht nur aus Sicht des Denkmalschutzes, sondern auch monetär ein Fehler, teilweise jahrhundertealte Bauteile zu ersetzen. Selten wurde damals geprüft, ob Erhalt und Reparatur im Vergleich zu den Kosten für Abriss und Neueinbau nicht doch günstiger sind. Und es spielte auch keine Rolle, ob das Gebäude an Charme verliert oder wichtige Zeitspuren ablesbar sind, die von der Geschichte seiner Bewohnerinnen erzählen. Man spricht nicht umsonst von „Tot-Sanierungen“, wenn man Totalsanierungen meint, die den Häusern die Seele nehmen und aus stadtbildprägenden Gebäuden gesichtslose Renditeobjekte machen.

Denkmalpflege bewahrt einen Wissensschatz

Um solche Prozesse zu verhindern und Objekten Aufmerksamkeit zu geben, deren Wert vielleicht erst in der Zukunft bemessen werden kann, gibt es den Denkmalschutz. Oft hatte ich Mühe, Eigentümern zu erklären, dass sie sich glücklich schätzen können, ein Denkmal zu besitzen, denn dieser Status bietet viele attraktive Optionen. Neben den steuerrechtlichen Vorteilen und der Tatsache, dass man ein als besonders wertvoll eingeschätztes Gebäude erworben hat, ist auch die Kompetenz der Fachbehörden bei der Begleitung der Instandsetzung ein echter Mehrwert, wenn die Kommunikation von Anfang an auf Augenhöhe funktioniert. Hier braucht es die Aufklärung für die jeweilige Situation des anderen und das Aufzeigen der Vorteile, den beide Seiten daraus ziehen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Wissensschatz, den die Denkmalpflege bewahrt, spielt für nahezu alle gesellschaftlichen Belange eine Rolle, weil sich im Baugeschehen der Menschheit immer auch soziale und technische Errungenschaften der jeweiligen Zeit spiegelten. Gleichzeitig dokumentiert diese Profession auch die Möglichkeiten, die der Umgang mit Bestand bietet – und hier wird es auch für die aktuelle Bauwirtschaft spannend.

In einer Zeit, in der Baumaterial und Arbeitszeit nahezu unkalkulierbar teuer und große Finanzierungen schwieriger werden, lohnt es sich zu schauen, wie man mit wenig Aufwand viel erreichen kann. Da auch jeder Abriss teuer ist und graue Energie verschwendet, spricht momentan alles für eine Auseinandersetzung mit Baubestand und die Rückbesinnung auf historische und mit regionalen Rohstoffen arbeitende Bautechniken. Hier kann die Denkmalpflege eine wichtige Rolle als Partnerin übernehmen und ihr vielfältiges Wissen mit den Macherinnen und Machern aus der Baupraxis teilen – eine Koalition für die Zukunft!

Unsere Gastautorin studierte zunächst Architektur und schloss dann den Master in Denkmalpflege und Stadtentwicklung ab. Heute arbeitet Claudia Muntschick als selbstständige Architektin, ist Geschäftsführerin im Vorstand der Stiftung Haus Schminke in Löbau und Ansprechpartnerin für Ostsachsen im Sächsischen Zentrum für Kultur und Kreativwirtschaft Kreatives Sachsen.

DNN