﻿Kolumne: Polit-PR für „die Menschen“ – doch wer sind die eigentlich?

Mit dem Slogan „Unterwegs zu den Menschen“ wirbt ein Zug in Sachsen für das neue Zukunftszentrum. Doch wer sind eigentlich „die Menschen“, von denen derzeit unter Politikern so viel die Rede ist?

Dresden. Neulich am Zwickauer Hauptbahnhof, da habe ich einen Propheten getroffen. Der machte nicht viele Worte, eigentlich lachte er nur. Es war ein langer Tag, viel Regen, ein Himmel wie Blei, gerade zog das letzte Gewitter ab. Die gekachelte Weite der Bahnhofshalle erzählte noch vom Strom der Werktätigen über die breiten Treppen, von den Hauern der Wismut, den Trabi-Schraubern vom Sachsenring, vorbei, dachte ich. Neben mir der Mann auf dem Bahnsteig hatte auch schon hellere Tage gesehen.

Die gelbe Plastetüte vom Netto, die blaue Winterjacke nicht mehr neu, er schien mir in den Papierkorb zu spähen, vielleicht nach ein paar Pfandflaschen. Ich merkte erst später, dass er den Zug hinter uns betrachtete, bleiern schimmernd wie der Himmel auch der. Der Mann schien nachzudenken.

Sprache der Eliten mit geschärftem Blick entlarvt

Plötzlich kollerte ein Lachen aus ihm heraus, alles Grau wie weggewischt. Er stieß mich an, zeigte auf den Zug: „Unterwegs zu den Menschen“ stand auf dem blanken Silber geschrieben, er sollte für die Städte Leipzig und Plauen als Standorte für ein „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ werben, ein etwas nebulöses Vorhaben schlauer Menschen, die jedenfalls weit weg von Zwickau wohnen mussten. „Unterwegs zu den Menschen – also sind hier keine Menschen“, kicherte der Mann im besten Erzgebirgisch, er konnte sich kaum beruhigen, „die Menschen sind also irgendwo anders.“ Es klang, als hätte er es ohnehin schon gewusst.

Ich musste auch lachen. Und mehr noch mich innerlich verneigen: Dieser Mann aus dem Gebirge hatte in zwei, drei Sätzen die Sprache der Eliten mit geschärftem Blick entlarvt, besser und pointierter als jeder Leitartikel. Der Kaiser ist nackt, mal wieder.

Und schlimmer noch. Wenn es nur die Nullsumme einer gut geförderten und leider knapp vergeigten Polit-PR-Kampagne gewesen wäre: alles entspannt. Leider aber zeigte der Spruch von den Menschen dem Mann am Zwickauer Gleis, wen die Mächtigen da meinten. Oder besser: nicht meinten: Leute wie ihn. Der Zug fuhr ja fort, ins Unbestimmte. „Unterwegs zu den Menschen“: Die Absender haben sich da etwas Feines ausgedacht und aufs Gleis gesetzt, der Adressat: eigentlich unwichtig. Irgendwo da draußen. Eine Phrase als Attrappe, als Simulation von Nähe.

Gut möglich, dass dem Mann am Bahnsteig neben mir die Rede von Angela Merkel und vieler ihrer Politikerkollegen von den „Menschen da draußen im Lande“ noch in den Ohren klingt. Wer draußen ist – ist draußen. Da muss nicht viel interpretiert werden. Hier die Entscheider, die Menschen an den Hebeln von Politik und Redaktionen, die sich selbst reproduzierenden Eliten – da die Anderen, die das eben nicht sind. Auch gar nicht sein sollen. Lieber schickt man ab und zu einen Zug in ihre Richtung los.

Politik ist ein komplexes Geschäft

Es ist ja auch nicht einfach. Politik ist ein komplexes Geschäft: Verschiedenste Interessen müssen gegeneinander abgewogen und miteinander verknüpft werden, die Wissenschaft sagt so, Lobby-Gruppen sagen so. Egal, ob es um neue Windparks geht, um den Mindestlohn, die Verpackungsverordnung oder um neue Straßen. Oder Züge. Oft sehen da nur noch Profis durch, so kompliziert sind all die Wirkungen und Nebenwirkungen, gerade die unerwünschten. Und die Profis in Politik, Wissenschaft und Medien wissen auch, dass eigentlich nur sie da noch durchsehen. Oder glauben das zumindest. Doch dann stehen auch schon wieder Wahlen an, wir leben ja in einer Demokratie. Also müssen die Menschen da draußen mitgenommen werden. Irgendwie.

Der Mann am Zwickauer Bahnsteig wird sich noch an die DDR erinnern. Wie Erich Honecker und seine Bonzen ein ums andere Mal „unsere Menschen“ reklamierten. Die Denkfigur einer Diktatur: Menschen gibt es in ihr nur im Plural. Als Masse. Als Verfügungsmasse. Mit den Wünschen, Träumen und Ideen der Einzelnen, ihren Eigenwilligkeiten und ihrem Eigensinn, muss sich dann niemand mehr belasten. Die Herrschenden umarmen ihre Herde gern kollektiv.

Wer sind „die Menschen“ und was wollen sie?

Gerade ist wieder viel von „den Menschen“ die Rede. Es sind Krisenzeiten, da liegt das nahe. „Die Menschen“ machten das bald nicht mehr mit: die Energiewende, die Einwanderung, die Russland-Sanktionen, die Umverteilung von unten nach oben. Die Stimmung bei „den Menschen da draußen im Lande“ kippe. „Die Menschen“ verlangten von der Politik dies oder jenes. Zum Teil Widersprüchliches, so genau weiß man es auch nicht. Aber die Politik bekommt da schon etwas Angst. Und begibt sich um so entschlossener auf den Weg „zu den Menschen“. Gerade zu denen an der Peripherie, in der Region, die so denken, wie „die Menschen dort auf dem Land“ eben denken.

Ärgerlich oder erstaunlich, wie man es nimmt, ist aber, dass sie oft ganz anders denken. Ich war oft im Erzgebirge, und bin es noch immer sehr gern – aber der Erzgebirger ist mir dort nie begegnet. Der Eine war erz-fromm, und hatte zugleich ein großes Herz für die muslimische Flüchtlingsfamilie nebenan. Die Andere war grün und hat ihre Heimat über alles geliebt, und fuhr mal Rad, mal Diesel.

Die Menschen da draußen gibt’s nicht als Kollektiv. Das wussten Kant und Luther und auch die Propheten in der Bibel: Jeder Mensch ist ein Einzelner, einzeln begabt, einzeln verantwortlich, einzeln voller Widersprüche. Einzeln verliert er Vertrauen. Und nur einzeln können Politik, Medien und auch Kirchen Vertrauen wieder zurück gewinnen. Es ist ein mühsamer Weg, ein langer Weg. Er wird nur gelingen, wenn es um Menschen geht – ohne Artikel.

Manchmal kann dieser Weg auch, wie am Zwickauer Bahnhof, mit einem Lachen beginnen. Über uns selbst. So unter Menschen.

Andreas Roth ist Theologe, Autor und freiberuflicher Journalist.