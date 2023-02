﻿Dresdner Stimmen: Andreas Roth über den Wert des Zweifels

Zweifel an der Politik des Westens, an Corona, an der Wissenschaft: Das Infragestellen ist durchaus angebracht. Wenn der Zweifel sich aber selbstständig macht und zum Wert an sich wird, kann er ins Verderben führen.

Dresden. Meine Freunde wollten mich einmal zum Schreien bringen, es war eine Art Wette. Es ist ihnen nicht gelungen. Nicht einmal im Wald, nicht einmal zum Spaß. Vorletztes Wochenende aber – eine nicht enden wollende Kette hupender Autos zog vor unserem Haus vorbei – ist es passiert. Ich fixierte die Fahrer, senkte am Bordstein den Daumen und schrie, nur notdürftig durch ein verkniffenes Lächeln abgefedert: „Buh!“ Ich erkannte mich selbst nicht wieder.

Es waren nicht die Wagen mit den Fahnen der „Freien Sachsen“, die in mir einen Nerv trafen, nicht die Impfgegner, sollen sie machen, Meinungsfreiheit. Es waren die mit den russischen Fahnen, Doppeladler, auf den Vordersitzen ganz offensichtlich zufriedene Gesichter. Denen wollte ich es zeigen. Sie sollten nicht den Eindruck davontragen, in meinem Stadtviertel – sowieso in rechtem Ruf – ohne Widerspruch laut trötend Parade zu fahren. Minuten zuvor hatte ich einmal mehr von den Gefolterten und Getöteten in der Ostukraine gelesen. Also regte ich mich auf, oder genauer: Etwas in mir regte sich auf. Der Rest des Tages war dann dahin.

Denn schlimmer noch als die Hilflosigkeit der protestantischen Performance war das, was nur wenige Sekunden nach ihr einsetzte: der Zweifel. Schraubt solches Buhen nicht nur den ohnehin schon hohen Grad der gesellschaftlichen Vergiftung weiter empor? Dieses Gefühl der Abwertung und des Unverstandenseins – auf beiden Seiten?

Der Zweifel – er scheint überhaupt am Grund der ganzen Misere zu liegen, dachte ich. Könnte es nicht sein, dass die Rüstungskonzerne und die NATO eigentlich doch keinen Frieden wollen? Oder aber könnte es sein, dass etliche dieser Russland-Freunde und Impfgegner am Ende doch verkappte Nazis sind? Dass alles anders ist, als es scheint?

Der Zweifel ist das Gegengewicht

So spricht der Zweifel. Und der Zweifel spricht gut. Ich weiß es, ich bin Theologe. Ich habe es sogar vererbt. Am Morgen nach dem Autokorso, beim Frühstück, konfrontiert mich meine Jüngste mit der These, dass doch eigentlich das Meiste in der Bibel nur erfunden wäre. War ich etwa dabei, gab es Zeugen? Nun. Es ist der Zweifel der Aufklärung, des Zeitalters der Wissenschaft, es hat – man traut es sich angesichts von Klimaerhitzung und Artensterben kaum laut zu sagen – auch manch Segensreiches gebracht. Freiheit zum Beispiel. Die kritische Vernunft.

Meine Tochter weiß, warum Zweifel angebracht ist. Sie argumentiert mit „Gregs Tagebuch“ (für alle, die es nicht kennen: Ein legendärer Comic-Roman über eine ziemlich chaotische, also normale Familie): Kaum einer lässt sich eine schöne Geschichte gern durch Fakten kaputt machen. Davon waren die Menschen früher genauso wenig frei wie die Menschen heute. So sind wir Menschen. Wir brauchen das große Bild, die große Erzählung – und dahinein basteln wir das, was wir wahrnehmen, bis es passt. Der Zweifel ist das Gegengewicht. Deshalb ist er so gut.

Infragestellen kann auch destruktiv werden

Und so zerstörerisch. Denn das Infragestellen kann auch destruktiv werden. Teuflisch sogar. Es ist wie bei dem berühmten Experiment mit dem Spiegel im Spiegel: Im ständigen Reflektieren gibt es kein Ende, keinen festen Grund. Der Verwirrer, der Durcheinanderbringer; Diabolos – so heißt wörtlich übersetzt der Teufel in der Bibel. Ich habe das lange für eine altbackene Verteidigung von Glaubensbürokraten gehalten, die ein wenig Schrecken verbreiten wollen, um ihren Laden zusammenzuhalten. Mittlerweile beginne ich zu verstehen.

Es geht um eine uralte Weisheit: Wenn der Zweifel sich selbstständig macht und zum Wert an sich wird, kann er ins Verderben führen. Ich kann und muss die Politik des Westens gegenüber Russland anzweifeln – aber wenn ein russischer Präsident einen Angriffskrieg und sonstige Verbrechen anzettelt und dies millionenfach dokumentiert ist, sind das Fakten. Und seine Verteidiger machen sich mitschuldig.

Ich kann und muss die Corona-Politik anzweifeln – aber wenn das zu Erzählungen wie der führt (erst jüngst wieder gehört), dass das Virus in der Ukraine gezüchtet worden sei mit dem Interesse eines globalen Umsturzes (von interessierter Seite, Sie wissen schon), dann liegt das etwa auf einer Flughöhe mit all den anderen verheerenden und oft antisemitischen Verschwörungserzählungen der Weltgeschichte.

Auch der Zweifel muss angezweifelt werden dürfen

Ich kann und ich muss auch die Wissenschaft anzweifeln, denn der Zweifel ist ihr Motor, ihr Kern. Produktiv aber ist er nur, wenn auch der Zweifel auf dem Prüfstand des Zweifels steht. Günstigerweise gepaart mit Kompetenz und Fachwissen. Dann unterbricht der Zweifel seine Kettenreaktion, die Spaltung in immer mehr Teilchen. Und findet im besten Fall zu einem neuen Bild, zu einem neuen festen Grund.

An jenem Wochenende neulich gelang mir das erst Stunden, nachdem der Autokorso längst vorbeigezogen war. Der Zweifel an meinem Zweifel sagte mir: Schon klar, Buh-Rufen gegen ein Hupkonzert mit Russlandfähnchen ist nicht die feine Art. Mag sein, dass sich Menschen davon verletzt fühlten – das tut mir leid. Und ganz sicher trägt es nicht zur Vertiefung eines Dialogs bei. Aber es war ein Zeichen. So schräg und verrutscht es eben ging an diesen Sonnabendnachmittag am Bordstein meiner Straße.

Jetzt schreibe ich es hier auf. Weil es neuen Zweifel provoziert. So wie der Mann in einem der Autos mit den Russland-Standarten. „Ich wünsch Dir auch ein schönes Wochenende“, rief er mir, der ich den Daumen mit großer Geste gesenkt hielt, durchs Fahrzeugfenster zu. Ich hätte ihn an der Tankstelle auf einen Kaffee oder ein Bier einladen sollen, dachte ich noch. Um mal über all die Zweifel zu reden, ganz ruhig. Da war er schon weg.

Andreas Roth ist Theologe, Autor und freiberuflicher Journalist.