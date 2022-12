﻿Gastkommentar: Die Gesellschaft braucht neue Hoffnung

Dresden. Es gibt einen Stoff, der für Menschen fast so wichtig ist wie die Luft zum Atmen. Er lässt sie früh aufstehen, lässt sie groß werden, Wagnisse eingehen, Grenzen überschreiten, auch im wenig Liebenswürdigen etwas Liebenswertes erblicken. Man kann diesen Stoff nicht sehen, nicht einmal in einem Labor messen. Festellen aber lässt er sich, wenn er fehlt. Wenn es keinen Grund mehr gibt zum Aufstehen, zum Wachsen, Grenzen überschreiten. Weil die Hoffnung fehlt. Trifft es einen einzelnen Menschen, kann das ein Hinweis auf eine Depression sein. Was aber, wenn dieses Gefühl eine ganze Gesellschaft befällt?

Schon immer gab es Schwarzseher, und es waren nicht die Schlechtesten. Doch im zu Ende gehenden Jahr habe ich mehr von ihnen getroffen als je zuvor. Wobei, Schwarzseher – vielleicht eher Hellseher. Menschen mit einem feinen Gespür für die Haarrisse und riesigen Brüche in unserer Welt. Junge Menschen, denen vor einer sich erhitzenden Atmosphäre Angst und Bange wird. Und die verzweifeln an unserer Unfähigkeit, etwas daran zu ändern. Sie sehen sich als die „Letzte Generation“, selbst wenn sich die meisten von ihnen niemals irgendwo festkleben würden – aber ihr Vorrat an Hoffnung scheint selbst in ihrem jungen Leben schon fast aufgebraucht.

Apokalyptischer Sound

„No Future“ hatten schon früher junge Menschen auf Lederjacken geschrieben. Das Neue ist: Die Älteren sagen es heute auch. Ich höre es von Akademikerinnen mit gutem Einkommen, von Ruheständlern, von Menschen mitten im Berufsleben: Es wird abwärts gehen, es wird nicht mehr so gut bleiben wie bisher. Etwas hat sich verändert im letzten Jahr.

Es ist ein apokalyptischer Sound, der sich wie Raureif weit in die Mittelschicht hinein über viele Gedanken und Sätze legt. Eine Ahnung, ein Raunen, dass etwas zu Ende geht. Vielleicht ist es wie bei einem Kurzschluss: Fließt zu viel Strom, kollabiert das System. Wirtschaftskrise, Klimaerhitzung, globale Ungerechtigkeit samt globaler Migration, dann Corona-Pandemie und seit Februar noch Russlands Krieg in der Ukraine plus Inflation on top: Man muss nicht schwermütig gestimmt sein, um dabei melancholisch zu werden. Oder hoffnungslos.

Der Wohlstandsmotor des Kapitalismus ist heiß gelaufen

Denn sprechen nicht auch die Fakten gegen alle Hoffnung? Die Physik der Klimaerhitzung ist schneller als die Einsicht der Menschen, ihr Konsumverhalten zu ändern. Der Krieg ist zurück in Europa. Die Natur in Gestalt eines kleinen Virus` kann ganze Länder lahm legen. Der Wohlstandsmotor des Kapitalismus mit seinem ständigen Zwang zum Wachstum hat sich selbst heiß gelaufen. So kann das alles nicht weitergehen.

Deshalb die apokalyptische Gestimmtheit vieler Menschen. Gut möglich, dass dann die einzige Hoffnung ist: Dass so denkende Menschen mit der Apokalypse ernst machen. Wortwörtlich. Denn im Griechischen bedeutet dieses Wort nicht etwa „Weltuntergang“ – sondern: Enthüllung. Wer apokalyptisch auf die Welt sieht, deckt etwas auf. Etwas, das krank ist. Und heil werden muss.

Hoffnung lässt sich weder befehlen noch impfen

So war es schon bei den Erfindern der Apokalypse. Juden und sicher auch Jüdinnen im biblischen Buch Daniel, die vor über 2100 Jahren sehr unter einer Fremdherrschaft litten. Und so war es bei den verfolgten Christen 200 Jahre später im biblischen Buch der Offenbarung. Es gibt dann zwei Möglichkeiten, oder sogar drei: Wer apokalyptisch auf die Welt sieht, kann mit Angst oder gar Freude das nahe Ende der Welt erwarten (islamistische Terroristen tun genau das) – oder aber: Das Aufdecken setzt Menschen selbst in Bewegung, um die Dinge zu ändern. Weil sie nun wissen, was auf dem Spiel steht. Nennen wir es: eine konstruktive Apokalypse.

Es ist nicht ausgemacht, wie der Kampf ausgeht. Ob die düsteren Farben des Untergangs die Oberhand gewinnen oder der Lichtstreif am Horizont. In den Köpfen der Einzelnen – aber auch in einer Gesellschaft. Es ist dieser besondere Stoff, der den Unterschied macht: Es ist die Hoffnung. Das Problem ist, dass man sie weder befehlen noch impfen noch erneuerbar herstellen kann. Sie muss von selbst wachsen.

Man kann sein Verhalten verändern und damit ein wenig die Welt

Aber auch das ist wie bei einer Pflanze: Auch Hoffnung braucht Licht. Sie braucht die Sonne von gelingenden Geschichten. Selbst die Zeit der Krisen bietet unzählige von ihnen. Sie handeln vom Mut der Menschen in der Ukraine und auch in Russlands Zivilgesellschaft, vom Erfindungsreichtum gegen die Macht der Pandemie oder gegen den Klimawandel, von Nächstenliebe gegenüber Menschen in der Nachbarschaft wie aus anderen Kulturen. Sie handeln von Menschen, die sich und ihr Verhalten ändern können. Und damit ein klein wenig auch die Welt.

Selbst etwas tun und erleben, dass es Gutes bewirkt

Die Psychologie weiß es ja längst: Einer der besten Wege gegen das bleischwere Gefühl der Ausweglosigkeit ist die Erfahrung, selbst etwas tun zu können – und zu erleben, was es Gutes bewirkt. Indem Menschen sich ehrenamtlich engagieren. Indem sie neue Wege gehen, indem sie Erfindungen machen. Indem sie sich an der parlamentarischen Demokratie beteiligen – und sie weiterentwickeln, mit immer neuem Leben füllen.

Oder indem Menschen unter der Oberfläche der Krisen dieser Zeit nach einem tieferen Halt suchen. Sich voller Vertrauen fallen lassen in etwas, das schon vor Jahrtausenden Trost und Zuversicht gab. Weil es größer ist als die raue See der Gegenwart. Und tiefer. Und friedlicher. Und fast wie von selbst wächst dann dieser flüchtige Stoff, den wir Hoffnung nennen. Man wird kaum Notiz davon nehmen, wenn er da ist.

Andreas Roth ist Theologe, Autor und freiberuflicher Journalist.

Von Andreas Roth