Dresdner Start-Up bekämpft Tinnitus mit Musik

Not macht erfinderisch. Und Menschen, die an Tinnitus leiden, haben Not. Ein kleines Dresdner Start-Up macht dem Leiden jetzt zwar kein Ende, lindert es aber spürbar. Die Tüftler von Tech & Life Solutions, hervorgegangen aus einem Forschungsprojekt der TU Dresden, haben eine App entwickelt, die den chronischen Geräuschen im Ohr entgegenwirkt.

Tinnitus ist eine Volkskrankheit. © Quelle: Christin Klose/dpa

„Harmody“, so heißt sie, setzt Musik zur Linderung ein. Abgestimmt auf den individuellen Tinnitus-Typ findet die App die passende Musik, die das nervende Geräusch einbettet. Unser Volontär Lukas Scheib hat sich genau erklären lassen, wie es funktioniert. Jetzt lesen

Wenige Minuten Musik haben schon einen beruhigenden Charakter. Wir haben die Leute damit nicht geheilt, ihnen aber Linderung verschafft. Martin Spindler Mit-Entwickler der Tinnitus-App "Harmody" über deren Wirksamkeit

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Weniger aktive Fälle: Die Zahl der bekannten aktiven Coronafälle in Dresden geht zwischen den Jahren zurück. Die Zahlen sind laut RKI aber mit Vorsicht zu betrachten, weil weniger getestet und zum Arzt gegangen wird. Jetzt lesen

Mehrheit der Bevölkerung gegen Ende aller Corona-Maßnahmen: Die Ampel-Koalition streitet darüber, ob die letzten Corona-Maßnahmen fallen sollen. Und wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Eine Umfrage gibt darauf eine recht klare Antwort. Jetzt lesen

Die neuen Elektrobusse der DVB kommen sowohl bei den Fahrern als auch den Fahrgästen gut an. © Quelle: Anja Schneider

„Liegengeblieben ist noch keiner“ – Das DVB-Fazit zu den neuen Elektrobussen

Die Elektrobusse der DVB legten schon über 500.000 Kilometer zurück und sparten dabei tonnenweise CO2. Fahrer und Fahrgäste sind begeistert. Ausgebaut wird die Elektroflotte aber wohl frühestens 2025. Jetzt lesen

Ende einer Ära: Die Deutsche Post stellt ihren Telegramm-Service zum Jahresende ein. © Quelle: picture-alliance/ ZB

Aus für das Telegramm: Post beendet traditionsreiches Angebot

Einst waren Telegramme die schnellste Möglichkeit, wichtige Nachrichten zu übermitteln. Doch sie haben sich überlebt und die Post zieht daraus Konsequenzen. Auch ein anderes traditionsreiches Telekommunikationsangebot endet 2023. Jetzt lesen

9 bis 17 Uhr: Weihnachtlicher Trödelmarkt in der Neustädter Markthalle Dresden. Ort: Metzer Str. 1, 01097 Dresden

19.30 Uhr: Jahresabschluss bei den Dresdner Eislöwen - Zum Abschluss des Kalenderjahres 2022 treffen die Dresdner Eislöwen am Freitagabend auf die Bayreuth Tigers. Die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Brockmann will sich mit einem Heimsieg aus dem Jahr verabschieden. Gespielt wird 19.30 Uhr. Im Anschluss werden die Original-Weihnachtstrikots versteigert. Ort. JOYNEXT Arena, Magdeburger Str. 10, 01067 Dresden; Abendkasse ab 18.30 Uhr

© Quelle: Anke Hanusik

Zu warm, zu kalt, zu trocken, zu nass: Zum Wetter hat wohl jeder Wetterfrosch sein eigenes subjektives Gefühl. Objektiv macht es heute der Deutsche Wetterdienst und legt die vorläufige Wetterbilanz für das Jahr 2022 vor. Das ist zwar noch nicht ganz beendet, aber die verbleibenden zwei Tage des Jahres werden die Statistik vermutlich kaum noch signifikant beeinflussen.

Die Enthauptung der Statue von Charles Swanston im Norden Kaliforniens stellt die Polizei vor ein Rätsel. © Quelle: AP

...ein kopfloser Fleischfabrikant

Charles Swanston wurde im kalifornischen Sacramento zum Fleisch-Magnaten. Eine Statue von ihm ist nun enthauptet worden. Die Suche nach den Tätern läuft – auch in eine ganz bestimmte Richtung. Im Verdacht stehen wütende Vegetarier. Jetzt lesen

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

