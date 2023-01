﻿Dresdner Stadtreinigung befreit Innenstadt vom Silvestermüll

Die Stadtreinigung Dresden entfernt am Neujahrsmorgen Silvesterabfälle in der Innenstadt – ab Montag dann planmäßig in den Wohngebieten. Insgesamt werden es wohl um die 60 Tonnen Müll.

