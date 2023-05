﻿Stadtbezirksbeiräte stocken Fördergelder für die Bibliotheken in Blasewitz und Gruna auf

Dresden. Es ist eher selten, dass ein Antragsteller Fördermittel möchte und mit deutlich mehr Geld aus der Sitzung geht, als er sich erhofft hat. Aber bei den Stadtteilbibliotheken Blasewitz und Gruna ist es so gekommen. Knapp 21 000 Euro hatten die beiden Bibliotheken für diverse Maßnahmen beantragt, auf 25 000 Euro stockten die Beiräte auf.

Interesse der Bürger an kulturellen Veranstaltungen bedienen

Die Bibliothek Blasewitz möchte wieder mehr literarische Abendveranstaltungen anbieten. Die Reihe „Die Bibliothek Blasewitz lädt ein“ erfahre schon jetzt großen Zuspruch, beschrieb eine Mitarbeiterin. Das Interesse der Bürger an kulturellen Veranstaltungen wolle man weiter bedienen, die Mittel der Städtischen Bibliotheken reichten dafür allerdings nicht aus, denn stadtweit steige das Interesse an solchen Angeboten, auch in anderen Bibliotheken. Mit 1500 Euro könnten mindestens drei Veranstaltungen finanziert werden.

Auch für die kleinen Besucher will die Bibliothek Blasewitz ihr Angebot verbessern. Dafür möchte man eine Klassenset mit Bee-Bots, kleinen Lernrobotern in Form einer Biene und das nötige Zubehör anschaffen. Die Arbeit mit digitalen Medien werde immer wichtiger, in der Zentralbibliothek gebe es das schon, man wolle das gerne auf Blasewitz ausweiten. Kosten der Ausstattung: 755 Euro.

Beihilfe für die Kinderbibliothek

In Gruna ging es um Beihilfe für die Kinderbibliothek. Sie erfeue sich einer außerordentlich regen Veranstaltungstätigkeit, erläuterte Bibliotheksleiterin Ute-Kerstin Just. Das 30 Jahre alte Podest sei mittlerweile zu schmal, abgenutzt und entspreche nicht mehr den Sicherheitsvorschriften. Zudem seien die Räumlichkeiten relativ eng, deshalb brauche man einen Kurzdistanzbeamer. Dafür wurden Fördermittel in Höhe von 5600 Euro beantragt.

Erweiterung der Öffnungszeiten

Der große Posten ist aber die Erweiterung der Öffnungszeiten. Gruna gehört zu den derzeit sieben Dresdner Stadtteilbibliotheken, die sieben Tage die Woche in der Regel ab 10 Uhr geöffnet haben, zum Teil ohne Fachpersonal. Das werde sehr gut angenommen, sagte Just, deshalb habe man sich für die Fortführung entschieden. Dafür sei aber eine technische Ausstattung nötig, die etwa das Öffnen mit dem Bibo-Ausweis ermögliche. Für diese „technikbasierte Zugangskontrolle“ seien diverse Umbauten nötig. Das Geld für die Anschaffungen in Höhe von rund 25 000 Euro sei da, es fehlten 13 000 Euro für die Handwerkerleistungen.

Auch für die 18 600 Euro Fördergelder, die die Grunaer Bibliothekare brauchen, zeigten die Beiräte mehrheitlich Verständnis. Beide Antrage, Blasewitz und Gruna, seien sehr gut begründet, fand Johannes Etzrodt (FDP) und schlug vor, angesichts der „zu erwartenden Kostensteigerungen, die auf Sie zukommen werden“, die Fördersumme für beide von 20 855 auf 25 000 Euro zu erhöhen. „Wir kriegen das unter, wenn Sie das relativ offen formulieren“, sagten die Bibliothekare wenig überraschend und erfreut zu. Und so beschlossen die Beiräte es dann auch.

