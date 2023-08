Dresdner Spitzenforschung schafft Chancen für Krebspatienten

Dresden. Der Tresen im modernen Gebäude des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen/Universitäts Krebszentrum (NCT/UCC) Dresden ist für Menschen mit der schockierenden Diagnose Krebs der Ort der Hoffnung. Dort besteht die Chance, sie umgehend in eine Studie einzuschließen mit einem Medikament, das noch gar nicht zugelassen ist, oder einem Verfahren, das gerade erst etabliert wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bund und Freistaat fördern die aufwendige und teure Behandlung seit 20 Jahren. Denn die Vergütung ist so wie bei allen anderen Leistungen, sagt Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Dresdner Universitätsklinikums und Unterstützer der ersten Stunde vor der Jahrestagsfeier am Montag. Das sei „schon eine Herausforderung“ – und gelinge hoffentlich auch weiter.

Operation, Chemotherapie und Strahlentherapie

Das UCC wurde 2003 von den damaligen Direktoren der Chirurgie, Internistischen Klinik und Radioonkologie nach internationalem Vorbild als gemeinsame Ambulanz gegründet, die bereits eng in der Krebsbehandlung zusammenarbeiteten. „Ziel war, Operation, Chemotherapie und Strahlentherapie in guter Reihenfolge und bester Qualität zu verbinden“, erinnert der renommierte Onkologe und Hämatologe Gerhard Ehninger, der einer der Gründungschefs war. Es habe da eine gewisse Skepsis gegeben, „heute machen alle mit“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im damals ersten universitären onkologischen Zentrum wurden Erkrankungen vor der Behandlung interdisziplinär besprochen, „um ihnen die Sorge zu nehmen, dass sie zu jedem Spezialisten einzeln laufen müssen oder das Behandlungskonzept nicht abgestimmt ist“. Das habe die Qualität der Versorgung dramatisch verbessert, sagt Albrecht. Das UCC habe bundesweit zu den Vorreitern einer konsequent interdisziplinären und mit der Forschung verzahnten Versorgung Krebskranker gehört.

Seit 2015 Standort des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen

2015 wurde es zum bundesweit zweiten Standort des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT), neben Heidelberg (Baden-Württemberg), seitdem firmiert es als NCT/UCC Dresden. Damit verbunden ist eine langfristige Förderung der Struktur durch Bund und Land. „Was Cleveres daraus geworden ist und wie, ist einfach rundum gut“, sagt Ehninger, der nach dem Wechsel von Michael Baumann ans Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) die Leitung übernahm und bis zur Pensionierung 2018 innehatte.

Der Neubau des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Dresden (NCT/UCC) auf dem Gelände des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

„Es war seinerzeit ein mutiges Unterfangen, weil diese Art der Krebsversorgung in Deutschland nicht üblich war“, resümiert Albrecht. Das festliche Jubiläum solle „diese enorme Neuerung“ in der Versorgung an Krebs Erkrankter in den Fokus stellen. Es habe exzellente Onkologen in den einzelnen Disziplinen Fachdisziplinen geben, auch mit internationaler Sichtbarkeit. Neu war aber, dass nicht Einzelexpertisen in der Öffentlichkeit standen, „sondern ein Zentrum um den Patienten herum und die Spezialisten sich zurücknehmen“, erklärt er und sprach von einem Aufbruch.

Laut Albrecht gelang Einzigartiges: „Nämlich die Spezialisten an einen Tisch zu bringen und nicht, wie an einigen Standorten immer noch üblich, Patienten von einem Spezialisten zum anderen zu schicken.“ Grundlage sei die Überzeugung, „alle Top-Leute müssen von Anfang an am Patienten sein und gemeinsam festlegen, wie er behandelt wird, anders geht es gar nicht“. Die Experten, die da mitzogen, hätten die dazu nötige Größe und Souveränität.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

8000 Patienten werden jährlich in den NCT/UCC-Ambulanzen behandelt

Zum UCC, von jeher Spitzenzentrum der Deutschen Krebshilfe, kam mit dem NCT-Siegel eine Wissenschaftskooperation dazu. Damit stiegen Behandlungszahl und -qualität, wissenschaftlicher Output und Reputation. „Es war gewissermaßen eine Folge jener Exzellenz, die wir uns erarbeitet haben.“ 2022 wurden allein in den NCT/UCC-Ambulanzen rund 8000 Patienten behandelt, plus einige Tausend aus den anderen Disziplinen. Auch die zentralisierte Chemotherapie gebe es kaum andernorts. Dazu kamen über 4000 Befundungen für andere Kliniken.

Lesen Sie auch

Es sei erwiesen, dass das Gesamtüberleben von Patienten, die in einem von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten Zentrum behandelt werden, „statistisch signifikant höher ist“, sagt Albrecht. Er sieht die Dresdner Einrichtung inzwischen „locker“ unter den Top acht weltweit, „vielleicht sogar weiter vorn“. Das erleichtere auch die Fachkräftegewinnung. Es gebe trotz der politischen Probleme viele Interessenten, „weil das Setting hier ziemlich einmalig ist“. Die Bewerberlage sei international, die Beschäftigten kämen aus über 70 Nationen. „Da sind wir einfach in einer anderen Liga.“ Und aktuell baut das DKFZ bis 2027 eine Außenstelle und ein Forschungsgebäude auf dem Campus - das gebe es „sonst nirgends außerhalb von Heidelberg“.

Der Forschungsbedarf ist groß. Laut DKFZ-Vorstand Baumann steigen die Zahlen der Krebsneuerkrankungen weltweit, „von etwa 18 Millionen 2018 auf geschätzte 30 Millionen 2040“. Um dieser „erschreckenden Entwicklung zu begegnen, müssen wir alle Kräfte mobilisieren.“ Das UCC/NCT und der DKFZ-Standort Dresden verfolgten mit starkem Fokus auf technologiebasierte Ansätze „eine zukunftsfähige Strategie, um einen entscheidenden Beitrag im Kampf gegen den Krebs zu leisten“. Sie profitierten vom Dresdner High-Tech-Profil „und sind neben biologischen Ansätzen ein wichtiges weiteres Standbein der Krebsmedizin von morgen“.

DNN