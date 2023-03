﻿Dresdner SPD erinnert auf dem Waldfriedhof an Erwin Hartsch

Dresden. Im Dresdner Stadtbild erinnert nichts an ihn. Auf dem Waldfriedhof Weißer Hirsch jedoch liegt er begraben, und dort erinnert ein verwitterter Grabstein an den SPD-Politiker Erwin Hartsch (1890 bis 1948). Am 23. März um 11.30 Uhr wird die Dresdner SPD ihm zu Ehren dort eine Gedenkveranstaltung abhalten – es ist der 90. Jahrestag der Verabschiedung des Ermächtigungsgesetztes im Reichstag. Und Erwin Hartsch war als einer der 94 SPD-Abgeordneten damals einer der wenigen, die dagegen stimmten – wie die gesamte Fraktion.

Hartsch war Kommunalpolitiker im vogtländischen Mylau, Abgeordneter im sächsischen Landtag und im deutschen Reichstag. „Er warnte früh vor den Nazis und landete bereits am 3. Mai 1933 in Haft und im KZ“, schreibt die SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Dana Frohwieser, in einer Erinnerung an Hartsch.

Erster sächsischer Volksbildungsminister

Nach 1945 wurde er erster sächsischer Volksbildungsminister und habe sich „gegen die Ideologisierung und Politisierung des Bildungsbereichs durch die SED“ gestellt. Der Berufung zum Direktor der Sächsischen Landesbibliothek und als Professor für Sozialpädagogik an der Technischen Hochschule Dresden im Mai 1948 konnte er wegen einer schweren Krankheit nicht mehr folgen, er starb am 2. August des Jahres.

„Wir möchten den sächsischen Schulpolitiker ehren, welcher für seinen Mut, gegen den Nationalsozialismus und faschistische Propaganda einzustehen, mit KZ-Haft und einer zerstörten Gesundheit zahlte und dennoch sein politisches Engagement nie verlor“, schreibt Frohwieser zur Begründung für das Gedenken am Grabe von Erwin Hartsch.

Eine Biographie unter dem Titel „Erwin Hartsch. Lehrer – Abgeordneter – Minister. Eine sächsische Karriere“ ist 2022 vom Dresdner Historiker Mike Schmeitzner erschienen.