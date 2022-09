﻿Sparkassenmitarbeiter plünderte Kundenkonten

Spielsüchtiger Spakassenmitarbeiter plünderte Konten eines Ehepaars und ergaunerte sich 75 000 Euro. Das Dresdner Amtsgericht verurteilte ihn zu einer Bewährungsstrafe.

Dresden. „Sie steigen an einer Haltestelle aus und stehen plötzlich vor einem Spielcasino. Da können sie an nichts anderes denken“, erklärte Felix W. im Amtsgericht sein Problem. Der 27-Jährige ist spielsüchtig, und das seit seiner Jugend. Als Mitarbeiter der Ostsächsischen Sparkasse Dresden verdiente er zwar gut, trug aber sein ganzes Geld in die Spielhallen. Er ist hoch verschuldet, nahm Kredite auf, überzog den Dispo. Als nichts mehr ging, kam er auf eine ganz dumme Idee. Er plünderte die Konten eines älteren Ehepaars – Kunden der Sparkasse.

