﻿Drogensüchtiger Einbrecher räumte Wohnungen in Dresden aus

Dresden. Pierre G. war Nachtarbeiter – allerdings einer der besonderen Art. Wenn andere schliefen, zog er durch Dresden und brach in Wohnungen und Einfamilienhäuser ein. Zunächst spähte er aus, wo ein Fenster oder eine Balkontür angekippt war, verschaffte sich darüber Zutritt zu den Räumen, durchsuchte sie und nahm mit, was Wert hatte und er tragen konnte – Handys, Tablets, Kameras, bevorzugt aber Handtaschen und Geldbörsen.

Der Angeklagte brach sogar in die Wohnung seiner eigenen Cousine ein. In zwei Fällen räumte er dann noch mit gestohlenen EC-Karten die Konten ab – die Besitzer hatte die Karten zusammen mit dem Pin aufbewahrt. Am 29. Juli vergangenen Jahres klickten dann die Handschellen, seitdem sitzt Pierre G. in Untersuchungshaft.

Einbrechen für Crystal

Der 37-Jährige legte ein Geständnis ab. Er habe wegen seines Crystalkonsums Schlafprobleme gehabt, sei wochenlang wach gewesen, habe dann aber Tage durchgeschlafen. Deshalb habe er auch seinen Job als Bauhelfer verloren. Da er aber dringend Geld für Drogen brauchte und eh dauerwach war, zog er nächtens los und brach ein, um sich neuen Stoff finanzieren zu können.

Der 37-Jährige konsumiert seit Jahren Crystal und hat ein erhebliches Drogenproblem. Seine Steuerungsfähigkeit, so ein psychiatrischer Gutachter, könnte sogar vermindert gewesen sein. Aber der Angeklagte ist auch gut vorbestraft. Die Kammer verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren, zudem wurde seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

