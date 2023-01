Dresdner schnuppern Boulderluft

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Klettern finden wohl alle Kinder super. Egal, ob auf einen Baum, ein Gerüst oder auf die Schultern der Eltern. Aber auch Erwachsene entdecken das Klettern – in professioneller Version dann Bouldern genannt – für sich. Ein Trend, der auch an Dresden nicht vorbeigeht, schließlich gibt es hier dank der Nähe zur Sächsischen Schweiz eine lange Tradition.

Bouldern ist auch mit Kindern und Kleinkindern möglich. © Quelle: Bouldercity

Viel Ausrüstung braucht es zum Bouldern nicht, einzig Schuhe können in den Hallen ausgeliehen werden. Und die schießen aus dem Boden. Fünf gibt es im Stadtgebiet bereits, eine sechste soll Anfang des Jahres in Radebeul seine Tore öffnen. DNN-Mitarbeiter Nikolaus Neidhart hat sich das Phänomen mal genauer angeschaut. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Ich behaupte nicht nur, dass es funktioniert. Ich kann es beweisen. Detlef Neuhaus Geschäftsführer von Solarwatt, über den Nutzen von Solaranlagen

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: 18 Todesfälle gemeldet: Das neue Jahr beginnt mit schlechten Nachrichten aus der Dresdner Coronastatistik: Das Gesundheitsamt meldet 18 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Ovsepian in ihrem Arbeitszimmer. Sie sitzt an ihrem analogen Arbeitsplatz, an dem sie mit Glas, Keramik oder, wie hier, mit Moos arbeitet. Im Hintergrund ihr digitaler Arbeitsplatz mit Laptop und Monitor. © Quelle: Dietrich Flechtner

Zu Hause bei der Dresdner Künstlerin Viktoria Ovsepian: „Man muss eben Opfer bringen“

Seit mehr als fünf Jahren lebt Künstlerin Viktoria Ovsepian in Dresden, 2022 schloss sie ihr Studium an der HfBK ab. Wir haben sie in ihrer Wohnung in Pieschen besucht. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Ein fürstlicher Lost Place: Vor dem Tor des verlassenen Schlosses Butron in Nordspanien kann man sich wie Prinz oder Prinzessin fühlen.

Verfallener Prunk: Diese Schlösser sind heute Lost Places

Einst prächtige Familiensitze, jetzt verwahrloste Ruinen: In Europa wird manches Schloss dem Verfall überlassen. Doch die Geschichten hinter den bröckelnden Fassaden ziehen Reisende umso mehr in ihren Bann. Jetzt lesen

Wer heute wichtig wird

Dynamo Dresden bestreitet im Januar zwei Testspiele. © Quelle: Jochen Leimert

Bei Dynamo Dresden rollt heute wieder der Ball. Die Schwarzgelben treffen um 13 Uhr bei einem Testspiel in der Zwickauer GGZ-Arena auf den Ligakontrahenten FSV Zwickau. Die Partie findet wegen Bauarbeiten im Stadion unter Ausschluss der Fans statt. Ein weiteres Testspiel gegen den Letzten der polnischen Ekstraklasa Miedz Legnica ist für den 8. Januar geplant. Diesmal sollen Fans Zutritt erhalten, nähere Infos dazu will Dynamo aber noch mitteilen.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Ein Fußgänger geht über die Straße vor dem Twitter-Hauptquartier in San Francisco. © Quelle: Jeff Chiu/AP/dpa

...schmutzige Toiletten bei Twitter

Twitter-Chef Elon Musk spart – und zwar überall. Laut einem Bericht schloss er ein Rechenzentrum, zahlt für viele Räume keine Miete und leistet sich keine Hausmeister- und Sicherheitsdienste mehr. Auch die Reinigung von Büros musste offenbar wegen Musks Sparplänen dran glauben – mit unangenehmen Folgen für die Mitarbeiter. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Christin Grödel

Stellvertretende Chefredakteurin

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

