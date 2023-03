﻿Orr neee! – Dresden ist Deutschlands Schimpf-Hauptstadt

Eine Umfrage hat ergeben: Nirgendwo in Deutschland fluchen die Menschen mehr als in Dresden – und das oft über sich selbst.

Dresden. Meckern, fluchen, motzen – in keiner anderen Stadt in Deutschland wird so viel geschimpft wie in Dresden. So lautet zumindest das Ergebnis einer Umfrage der Sprachlernplattform Preply, für die mehr als 1500 Einwohner in 20 deutschen Großstädten zu ihren Schimpfwortgewohnheiten befragt worden waren. In einer vorangegangenen Erhebung hatte diese Dresden bereits zur zweitunhöflichsten Stadt der Bundesrepublik gekürt.

Im Schnitt meckert der Deutsche laut Befragung neuneinhalb Mal am Tag. Der Dresdner indes flucht fast 18 Mal täglich und mault sich damit souverän an die Spitze des Tableaus. Dort folgen auf Platz zwei Bonn (14 Mal) und auf Platz drei Köln (12). Deutlich weniger gemotzt wird indes in Hamburg, Münster, München, Nürnberg und Leipzig (jeweils acht Mal) sowie Bochum (7).

Dresdner meckert oft über sich selbst – und hinter verschlossenen Türen

Von etlichen verbalen Entgleisungen der Dresdner bekommen andere aber nicht zwingend viel mit. Denn in einem Drittel der Fälle empören sich die Bewohner der Landeshauptstadt lautstark hinter verschlossenen Türen in den eigenen vier Wänden. Und: Der Dresdner ist offenkundig ein sehr selbstkritischer Geist. In der Hälfte aller über Sprache artikulierten Ausraster beschimpft er sich laut Umfrage selbst. Im Rest der Republik ist das im Schnitt nur in jedem vierten Fall so.

Allgemein gilt, das in Deutschland Frauen weniger nörgeln als Männer, junge Menschen im Alter zwischen 16 und 24 Jahre indes doppelt so oft wie die der Generation 55 plus. Dabei sind es dann wiederum gerade die jungen Leute, die Beschimpfungen am wenigsten tolerieren. Luft nach oben haben die Dresdner übrigens durchaus: In den USA rutschen den Menschen täglich im Schnitt rund 21 Schimpfwörter raus.