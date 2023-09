Alle Dresdner Saunen öffnen am Donnerstag wieder

Dresden. Nach dem es lange Zeit Einschränkungen des Angebotes gegeben hat, öffnen am Donnerstag, 28. September, alle Saunen und Saunalandschaften der Dresdner Bäder. Ab dann können Saunaliebhaber wieder in den Saunen im Nordbad und der Schwimmhalle Bühlau sowie in den Saunalandschaften des Georg-Arnhold-Bads und des Schwimmsportkomplexes Freiberger Straße schwitzen. Die Sauna im Erlebnisbad Elbmare ist bereits offen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der letzten Saunasaison mussten einige Objekte aufgrund der Energiesparmaßnahmen, bedingt durch die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges, geschlossen bleiben. Darauf folgte die Sommerpause. Das Nordbad hatte wegen Sanierungsarbeiten sogar zwei Jahre keinen Betrieb.

Preiserhöhung bei den Dresdner Saunen

Ab Donnerstag haben alle Saunen wieder täglich geöffnet. Die Damensauna, zu der ausschließlich Frauen Eintritt erhalten, findet am Montag im Nordbad, am Dienstag in der Schwimmhalle Bühlau und am Donnerstag am Freiberger Platz statt. Als Einstieg gibt es Zwei-StundenTarife, die auf drei Stunden und Tagesaufenthalte verlängert werden können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Auch die Preise haben sich geändert. Eine markt- und ortsübliche Preiserhöhung war laut Dresdner Bäder GmbH unumgämglich.

Mehr Informationen dazu gibt es auf www.dresdner-baeder.de.

DNN