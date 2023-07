﻿„Es ist ihr Leben“: Dresdner Richter schickt Serien-Einbrecher ins Gefängnis

Dresden. Michael F. ist gerade 27 Jahre alt, hat aber die Justiz schon mächtig arbeiten lassen. Er ist gut vorbestraft und verbrachte schon einige Jahre seines jungen Lebens im Knast. Es tangiert ihn nicht. Kommt er raus, folgen bald nächste Straftaten, da ist er beratungsresistent.

In letzter Zeit war mal wieder einiges zusammengekommen. Zwölf Anklagen mit insgesamt 20 Tatvorwürfen verlas die Staatsanwältin im Amtsgericht. Ein buntes Sammelsurium: vorsätzliche Körperverletzung, verbotenes Führen einer Schusswaffe, Bedrohung, Hausfriedensbruch, Hehlerei und vor allem Diebstähle.

Beutezug durch Dresdner Keller

Der Angeklagte war in Prohlis, Reick und Strehlen auf Beutezug gegangen, in Wohnungen und vor allem Keller eingestiegen und hatte geklaut, was nicht niet- und nagelfest war und sich gut verkaufen ließ – bevorzugt Fahrräder aller Art, aber auch Werkzeug oder eine Münzsammlung. Vom E-Bike für knapp 5000 Euro bis zur Dose Red Bull für 1,49 – er hatte für alles Verwendung.

Freundin attackiert

Er habe Geld für Drogen gebraucht, erklärte Michael F. Den Job hatte er verloren, seine Ration Crystal brauchte er aber täglich – nach eigenen Angaben ein bis eineinhalb Gramm. Dies ist mit Geld vom Amt nicht zu stemmen, also zog er los und stahl, was sich gut versilbern ließ.

Im Drogenrausch konnte er aber auch rabiat werden, das bekam seine Freundin zu spüren. „Wir hatten immer Streit wegen der Drogen“, sagte der Angeklagte. Gab es Zoff, schlug, würgte und biss er die Frau.

Angeklagter will sich therapieren lassen

Der 27-Jährige wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und fünf Monaten verurteilt. Michael F. will jetzt eine Therapie machen, um von den Drogen loszukommen. Sollte er dringend tun. „Wenn sie die nicht absolvieren, heißt es für sie weiter rein, raus, neue Straftaten, wieder rein. Dann können sie mit 60 sagen, ich habe zwar 30 Jahre meines Lebens im Knast gesessen, aber sonst war es ganz schön. Aber das müssen letztendlich sie wissen, es ist ihr Leben“, gab ihm der Richter mit auf den Weg.

