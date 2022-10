﻿Nagetusch: Ein Dresdner baute die legendären DDR-Wohnwagen

Dresden. In Deutschland werden immer mehr Caravans und Wohnwagen zugelassen. Das war lange nur der wachsenden Zahl von Rentnern und Pensionären geschuldet, nun sorgt auch noch Corona, bzw. die Angst davor dafür, dass die ohnehin überfüllten Straßen durch Tausende von Reisemobilen und Wohnwagen noch stärker verstopft werden. Wohnmobile wie -wagen stehen an den meisten spektakulären Aussichtspunkten des Landes. Ein freier Blick auf viele Sehenswürdigkeiten ist nicht mehr möglich, manche fordern deshalb gar eine „Obergrenze“. Zu konstatieren ist auch, dass die fahrbaren Eigentumswohnungen immer größer werden, Gerüchten zufolge soll es gar Modelle mit Indoor-Whirlpool, Weinkeller, Sauna und Minigolfplatz geben, die dem Freizeitangebot auf Jachten russischer Oligarchen in nichts nachstehen.

Qualität erster Güte

Einer, der früh im Luxus-Segment im Wohnanhänger-Bau tätig war, war der Dresdner Richard Nagetusch – zumindest einigen Zeitgenossen ist er noch ein Begriff. Was er schuf, das war Qualität erster Güte – und das im Sozialismus, in dem es zwar vielleicht nicht nichts gab, viel zu vieles aber in der Tat nicht. Nagetusch konnte nur verbauen, was bei der schlechten Lage bei Anbau- und Zubehörteilen überhaupt erhältlich war. Mal durften es die Rückleuchten von einem IFA-DKW F8 sein, dann eben mal welche vom Wartburg 311 oder dem Barkas-Transporter und wenn es ganz verrückt wurde, dann durchaus auch von einem Skoda „made in CSSR“. Und ab 1969 konnten auch nicht mehr formschöne Rückleuchten in Schiffchenform verbaut werden, sondern nur noch relativ plumpe Einheitslampen, wie sie im Lastwagen- und Traktorenbau gängig waren.

Ein Bild Richard Nagetuschs und der von ihm und seinen Angestellten erbauten Wohnwagen wird nun – nach jahrelangen Recherchen und auch intensivem Sichten des Familienarchivs bei an sich „spärlicher Aktenlage“ – von Christian Suhr und Frank Hartwig in dem Buch „Nagetusch. Wohn-Anhänger aus Dresden“ gezeichnet. Illustriert ist das wie eine Zeitreise in die (DDR-)Vergangenheit wirkende und ein nahezu gänzlich vergessenes Kapitel Dresdner Wirtschaftsgeschichte aufdeckende Werk mit einer ganzen Reihe an bislang unveröffentlichten Bildern.

Kein Widerstand zu groß

Geboren wurde Richard Nagetusch am 17. Januar 1904 in Dresden-Bühlau. 1931 gründete er seinen Ein-Mann-Betrieb, anfangs baute er vornehmlich Nutzfahrzeugaufbauten und -anhänger, reparierte Unfallwagen... Zunächst war er, wie eingeräumt, ein „unbedeutender Stellmacher und Karosseriebauer von vielen“ in der sächsischen Landeshauptstadt. Der Betrieb wurde dann beim Bombenangriff vom 13. Februar 1945 vollkommen zerstört.

Der Neuaufbau erfolgte erst in Strehlen an der Kreischaer Straße, dann – ab 1952 – in der Possendorfer Straße in Kaitz, wo eine Borgward-Vertretung mit angeschlossener Werkstatt gewesen war, die aber von den Russen beschlagnahmt und demontiert worden war. Nun baute man erst mal Spezialfahrzeuge für die Dresdner Fahrbücherei, Entseuchungsfahrzeuge wie auch Bestattungswagen der Stadt Dresden und schließlich insbesondere Schaustellerwagen für das „Fahrende Volk“, die so ganz anders ausfielen als all jene Wagen, die bis dahin im Zirkus- und Jahrmarkts-Milieu in Gebrauch waren.

Nachdem der Sohn Manfred aus dem Westen zurückgekehrt war (wo er studiert hatte, was ihm im unternehmerfeindlichen Arbeiter- und Bauernstaat verwehrt worden war), ging Richard Nagetusch, der es zum Landesobermeister des Stellmacherhandwerks gebracht hatte, daran, einen modernen Wohnwagen zu konzipieren, der auch in Serie hergestellt werden konnte.

Auf der Leipziger Herbstmesse 1958 konnte dann gar eine ganze Modellpalette vorgestellt werden, alle drei Campingwagen „versprühten westliches Flair“, wie versichert wird. Der Name des kleinsten Wagens lautete „Cabinet“. Dann gab es den drei Meter langen Typ „Brillant“ – dieses Modell wurde später im Rahmen der Konsumgüterproduktion in der DDR zur Erhöhung der Stückzahlen in Lizenz auch im VEB Schiffswerft Rechlin im Kreis Neustrelitz hergestellt. Spitzenmodell war der vier Meter lange, für drei Erwachsene und zwei Kinder ausgelegte „Exquisit“.

Alle drei Modelle „besaßen die schon vorher bei Doppelachsern angewandten Merkmale hinsichtlich Form und der gebürsteten Aluminiumhaut, gänzlich ohne farbige Markierung“. Der „Exquisit/4,0“ und der noch etwas später entwickelte „Excellent/4,4“ waren die „Königsklasse“ im Nagetusch Programm, die Ausstattung war für ihre Zeit „die Spitze dessen, was der Kunde an hochwertigen Materialien, solider Verarbeitung und geschmackvoller Gestaltung erwarten konnte“, wird festgehalten.

Wagen für gehobene Ansprüche

Die Nagetusch-Wohnwagen waren nicht für Otto-Normal-Genosse gedacht, man baute, so frank und frei die Eigenwerbung, bewusst „Wagen für den verwöhnten Geschmack“, die hinsichtlich Preis und Größe auf einen exklusiven Käuferkreis zugeschnitten und damit nicht das waren, „was der sozialistische Staat wollte“. Letztlich wurde der 20-Mann-Betrieb 1972 im Zuge einer (weiteren) großen Enteignungswelle in der DDR verstaatlicht. Zunächst unter dem Namen VEB Campingwagenbau Dresden firmierend, wurde der Wohnwagenbau später dem VEB Karosseriewerk Dresden zugeordnet. Im Zweigwerk Rosenthal in der Sächsischen Schweiz wurden einige dort zuvor in Nagetusch-Lizenz gefertigte Verkaufswagen zu Wohnwagen umfunktioniert und mindestens bis 1973 weiter gefertigt. Dann verschwand nicht nur der Name Nagetusch in der Versenkung, auch die Produktion lief still und leise aus.

Was ein Nagetusch-Wohnwagen außen versprach, hielt er auch innen. Und praktisch war auch alles. © Quelle: Repro

Da war Richard Nagetuschs Sohn Manfred schon längst in den Westen geflüchtet – und zwar im Mai 1963 mit Hilfe eines Diplomaten im Kofferraum eines Autos über den Grenzübergang Friedrichstraße. In Westdeutschland konnte er über einen Strohmann Wagen seines Vaters verkaufen. Aber schließlich kam der Nagetusch-Wohnanhänger „in die Jahre“, wie eingeräumt wird. „Er war durch seine solide Arbeit vergleichsweise schwer und sein Styling entsprach inzwischen nicht mehr dem Zeitgeschmack. Im Automobilbau kamen runde, ausladende Formen und Chrom zunehmend in Mode“, schreiben Hartwig und Suhr.

Erst Ehrentitel, dann Haft

1970 wurde Richard Nagetusch, der 1967 von der SED-Nomenklatura noch mit dem Ehrentitel „Aktivist des Siebenjahrplanes“ bedacht worden war, unter dem Vorwand des Verstoßes gegen Wirtschaftsgesetze in der DDR verhaftet und saß ein Jahr lang in der Untersuchungshaftanstalt in der Bautzner Straße, wo er, wie man erfährt, auch den Komiker Eberhard Chors traf, der einer seiner Kunden gewesen war. 1971 wurde Richard Nagetusch von der Bundesrepublik Deutschland freigekauft, schließlich starb er am 12. Juni 1989, also vor Mauerfall und Wiedervereinigung, in Wiesbaden.

Im Epilog wird festgehalten, dass den Autoren noch etwa 80 existierende Nagetusch-Wagen bekannt sind, „einige warten noch auf eine Erweckung aus dem Dornröschenschlaf“. Auf Massenproduktion war es nie hinausgelaufen, dafür war der Betrieb stets zu klein gewesen. Zeitgenössische Quellen sprechen von einer Kapazität von jährlich etwa 70 Wagen, „die jeweils in Kleinserien zu sechs Stück aufgelegt wurden“.

Einer dieser Wagen ging immer an die Ostsee. Richard Nagetusch sorgte als Handwerksmeister vom „alten Schrot und Korn“ für seine Belegschaft. Jedes Jahr wurde ein werkseigenes Wohnwagen-Exemplar auf einen der zahlreichen Zeltplätze an der Ostsee gefahren und stand dort bis Herbst den Betriebsmitarbeitern und ihren Angehörigen als Feriendomizil zur Verfügung. Ganz nebenbei war dies auch eine Produkt- und Qualitätsprüfung im eigenen Haus, die manche Erkenntnis im praktischen Betrieb lieferte.

Frank Hartwig, Christian Suhr: Nagetusch - Wohn-Anhänger aus Dresden. Kraftakt Verlag, 134 S., 29,95 Euro, ISBN: 978-3-938426-23-4

