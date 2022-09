Dresdner Rettungshundestaffel sucht ehrenamtliche Hunde und Herrchen

Dresden. Am Sonnabend, den 24. September, veranstaltet die Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Dresden einen Informationstag, um für Nachwuchs zu werben. Im ASB-Seniorenheim am Leutewitzer Ring können Interessierte einen Einblick in die Arbeit, Aufgaben und Ausbildung eines Rettungshundes erhalten.

Die Hunde helfen beim Suchen von vermissten Personen und können sogar manchmal Leben retten. Im Dresdner Umland werden sie auch bei Suizidverdacht eingesetzt. Damit aus einem Haustier ein Rettungshund wird, müssen Halter mit ihrem Hund eine kostenlose Ausbildung durchlaufen. Das Engagement wird als Ehrenamt verstanden.

Bei den beiden Veranstaltungen um 10 und 15 Uhr beantworten die Verantwortlichen des ASB alle Fragen. Die Hunde sind an diesem Tag noch nicht mitzubringen. Um Anmeldung per E-Mail wird gebeten.

Kontakt: rettungshunde@asb-dresden.de

Von Elisabeth Marx