Achtung: Polizei warnt vor Trickbetrügern im Dresdner Stadtgebiet

Dresden. Die Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern, die in Dresden ihr Unwesen treiben. Am Montag wurden vier ältere Menschen aus Prohlis, Johannstadt und Schönfeld Ziel solcher Betrugsversuche. Die Unbekannten rufen an und machen Gewinnversprechen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Schockanrufe werden vorgetäuscht, um Geld zu erschleichen. Bei diesen Anrufen handelt es sich um eine verbreitete Masche mit der Behauptung, nahestehende Verwandte hätten tödliche Unfälle verursacht und nur die Zahlung einer Kaution würde sie vor dem Gefängnis bewahren. Dabei werden Summen bis zu 175 000 Euro verlangt.

Die betroffenen Dresdner Senioren erkannten die Betrugsversuche als solche und nahmen keinen Schaden. Die Polizei rät zur Achtsamkeit am Telefon.

DNN