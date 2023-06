Dresdner Polizei über Macron-Besuch

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Dresden bereitet sich auf den 4. Juli vor: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat sein Kommen angekündigt und wird beim Fête de l‘Europe eine Rede auf dem Neumarkt halten. Das dafür zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen, verwundert wenig.

Polizeihauptmeister Steffen Wagner führt die Eskorte für Macron an. © Quelle: Anja Schneider

Gestern hat sich die Dresdner Polizei auf den hohen Gast eingestimmt – und eine Motorrad-Eskorte geübt. So häufig kommt es nämlich nicht vor, dass 15 Beamte mit ihren Maschinen nebeneinander im Einsatz sind. Zuletzt war das 2009 bei der Stippvisite des damaligen US-Präsidenten Barack Obama der Fall. Na dann: Bienvenu, Monsieur Macron! Jetzt lesen

Zitat des Tages

Sobald er sächsisches Territorium betritt, werden wir ihn permanent eskortieren. Marko Laske Sprecher der Polizeidirektion Dresden, über den Besuch von Emmanuel Macron

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Das Logo der verfassungsfeindlichen Gruppierung „Königreich Deutschland“ prangt auf einem Fenster: Auch in Sachsen versuchen die Reichsbürger um den selbst ernannten „König“ Peter Fitzek, immer mehr Fuß zu fassen. © Quelle: Jan Woitas/dpa/Archiv

Verfassungsschutz: Immer mehr Reichsbürger in Sachsen – Dresden wird zum Zentrum

Die Reichsbürger-Szene wächst nach neuesten Erkenntnissen des Verfassungsschutzes in Sachsen deutlich. Vor allem eine Gruppierung macht mit ihren Aktivitäten auf sich aufmerksam. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Haben ARD und ZDF zu spät auf den Putschversuch in Russland reagiert? © Quelle: Soeren Stache/dpa

Warum ARD und ZDF große Nachrichtenmomente verschlafen

Als am Samstag die Panzer der Söldnertruppe Wagner nach Moskau rollten, liefen in den Hauptprogrammen von ARD und ZDF Kinderserien. Immer wieder wird den öffentlich-rechtlichen Sendern vorgeworfen, nicht angemessen auf Nachrichtenlagen zu reagieren. Ist die Kritik berechtigt? Und wenn ja: Wie lässt sich das ändern? Jetzt lesen

Überschrift 1: Teasertext 1. Jetzt lesen

Termine des Tages

16 Uhr: Erster Dresdner Gartenspaziergang 2023 - Vorgestellt wird die Dachbegrünung im Botanischen Garten Dresden. Die Führung übernimmt Prof. Irene Lohaus von der Technischen Universität Dresden. Der Eintritt ist frei. Treffpunkt: Botanischer Garten Dresden, Stübelallee 2, 01307 Dresden. www.dresden.de/gartenspaziergaenge

19 Uhr: Podiumsdiskussion „Dein Tempo. Mein Limit – Freiheit, Verbot, Verzicht. Mobilität in der Klimakrise“ - Über die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen wird in Deutschland schon lange gestritten. Die deutsche Politik scheute bisher davor zurück, sich mit Autofahrern und der Automobilindustrie anzulegen. Unstrittig ist, dass angesichts der Klimakrise eine Transformation auf allen Ebenen und in allen Bereichen notwendig ist. Es diskutieren Prof. Dr. Philipp Lepenies, Professor für Politik mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit, FU Berlin; Robert Malorny, Stadtratsmitglied (FDP) und Head of Project Management bei FEP Fahrzeugelektrik Pirna GmbH & Co. KG; Annika Rittmann, Fridays for Future. Ort: Verkehrsmuseum Dresden, Augustusstraße 1, 01067 Dresden und im Live-Stream unter www.youtube.com/@Verkehrsmuseum.Dresden.

Wer heute wichtig wird

Mel Brooks wird heute 97 Jahre alt. © Quelle: Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

Gestern wurde bekannt, dass Mel Brooks bei der nächsten Preisverleihung mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet wird. Heute feiert die amerikanische Komiker-Legende seinen 97. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Die Verleihung der Oscars findet im März 2024 statt.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Hersteller Intersnack Deutschland wirbt mit dem Versprechen „50 Prozent weniger Fett“. © Quelle: Foodwatch

... die dreisteste Werbelüge des Jahres

Jedes Jahr verleiht die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch den „Goldenen Windbeutel“. Der Schmähpreis soll auf die „dreisteste Werbelüge des Jahres“ aufmerksam machen. Jetzt stehen die Ergebnisse fest - der erste Platz geht an einen Knabbersnack in Bärenform. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN