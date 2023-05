Dresden. Ein 37-Jähriger hat sich in der Nacht zu Mittwoch an der Akademiestraße vor zwei Frauen entblößt. Er sprach die Frauen an, zog seine Hose herunter und zeigte sein Geschlechtsteil. Alarmierte Polizeibeamte konnten den 37-Jährigen kurze Zeit später stellen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann mehr als 1,2 Promille.