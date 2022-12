﻿Inklusion für die Liebe: Dresdner Partnerbörse „Herzenssache“ für Menschen mit Behinderung

Dresden. Liebe und sexuelle Zuneigung sind Grundbedürfnisse der Menschen. Tinder, Bumble und Co. bringen Dating auf eine neue digitalisierte Stufe und unendlich viele Filme heben das Bild glücklicher Partnerschaften – mit viel Drama – auf ein Podest. Viele sehnen sich nach Zuneigung. Und doch könnte man meinen, dass eine Bevölkerungsgruppe stetig vergessen wird.

Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen sind selten im Fokus der erzählten Liebesgeschichten und laufen auch sonst oft unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung. Ob gesellschaftliche Stigmatisierung oder eigene Zweifel aufgrund der Behinderung: Die Gründe sind so divers, wie die Menschen selbst. Oft findet überhaupt überhaupt keine Aufklärung statt, und vor allem für Frauen wird Sex oft zum Tabu. Außerdem sind viele behinderte Menschen in ihrer Mobilität auf Betreuer angewiesen, weswegen soziale Kontakte weitaus seltener geknüpft werden können.

Inklusion für die Liebe

Die Initiative „Herzenssache“ erkannte diese Defizite und versucht sie abzubauen. Sie bietet eine geschützte Partner- und Kontaktbörse für Menschen mit Behinderung, in der Freundschaften, Partnerschaften oder sexuelle Kontakte vermittelt werden. Erst nur in Würzburg, heute an neun Standorten in Deutschland verteilt; fünf davon in Sachsen.

In Dresden wird das Projekt vom Lebenshilfe e.V. getragen und von Anna Smettan als Vermittlerin betreut. Etwa 60 Männer und Frauen sind momentan in Dresden registriert. Und eine von ihnen konnte ihr Glück schon kurze Zeit nach der Registrierung finden: Alice Josephowitz meldete sich am 8. Juni bei der Herzenssache an und hatte schon am 10. Juni ein „Match“ mit ihrem heutigen Freund: Matthias Köhler sah die 36-Jährige online und meldete sich direkt bei Vermittlerin Anna. „Es hat direkt super gepasst“, erzählt Alice neben ihrem Liebsten an einen Abend in der Geschäftsstelle der Lebenshilfe. Zwei Tassen Tee stehen vor dem Pärchen, das sich hin und wieder verliebte Blicke zuwirft.

Fünf Monate junges Glück

Seit knapp fünf Monaten sind die beiden nun ein Paar. Zwei Wochen, nachdem Smettan die beiden in Kontakt brachte, trafen sie sich in der Innenstand zum Spazierengehen. „Das haben wir dann gleich festgemacht“, erzählt Matthias. Der 35-Jährige holte seine Herzensdame am Hauptbahnhof ab. „Das war gar nicht so leicht. Wir haben uns erst verfehlt, weil wir ja gar kein Gesicht vor Augen hatten“, erinnert sich Alice lachend. Die beiden wussten nicht, wie der jeweils andere aussieht. Vor dem Treffen telefonierten sie nur.

Heute kennen sie sich nur zu gut. Das Pärchen unternimmt viel miteinander: „Am meisten gehen wir Spazieren, weil ich so gern draußen bin“, erzählt Alice. „Und ich pass dann immer auf, dass wir nicht zu schnell gehen. Alice muss öfter Pausen machen“, ergänzt Matthias mit einem liebevollen Blick auf seine Freundin.

Die beiden sind aus Zufall auf die Initiative „Herzenssache“ gestoßen. Alice hatte eines Tages den Flyer des Projekts im Briefkasten ihrer Wohngruppe in Dresden und wurde von den Betreuern darauf aufmerksam gemacht. „Die waren dann auch überrascht, dass das so schnell ging“, erinnert sie sich.

Matthias hatte irgendwann eine E-Mail im Postfach und meldete sich daraufhin im April 2022 an. Der 35-Jährige wohnt in einer eigenen Wohnung. „In einem WG-Zimmer hätte meine ganze Technik gar keinen Platz“ erzählt er strahlend. Er wird ab und zu vom „Ambulant Begleiteten Wohnen“, dem Pflegedienst und dem Hauswirtschaftsdienst besucht, um Hilfe bei schwer zu erledigenden Aufgaben zu erhalten. Aktuell wohnt er noch in Radeberg, aber bald möchte er in eine Wohnung in der Nähe seiner Alice ziehen.

Matthias zeigt seinen Freundschaftsring. © Quelle: Anja Schneider

Konkrete Zukunftspläne haben die beiden nicht. „Wir machen das Schritt für Schritt“, meint das Pärchen zuversichtlich. An Matthias’ Hand findet ein silberner Freundschaftsring Platz. „Meinen kann ich aktuell leider nicht tragen. Aber er hat Strasssteine!“, erzählt Alice strahlend. Und Matthias präsentiert stolz seinen Ring.

Anna Smettan freut sich für das junge Glück. Seit drei Jahren ist sie beim „Freizeitclub der Lebenshilfe e.V.“ tätig und fing sechs Monate später an, die Herzenssache zu betreuen. „Viele Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung trauen sich nicht, ihre Wünsche nach Liebe, Sexualität und Partnerschaft zu äußern. Mir ist wichtig, genau da anzusetzen. Leider kennen nur Wenige das Angebot. Das soll sich ändern“, erklärt Smettan.

Sie betont, dass die Herzenssache zwar exklusiv für behinderte Menschen ist, aber einen wichtigen Bestandteil ihrer Inklusion darstellt. „Natürlich können sich alle auch bei Tinder und Co. anmelden. Wir bieten eben nur eine zusätzliche Hilfestellung.“ betont sie.

Anna Smettan betreut die Initiative „Herzenssache“. © Quelle: Anja Schneider

Wie viele Pärchen sich bislang insgesamt durch die Initiative gefunden haben, weiß sie nicht. „Wir bieten im Wesentlichen den geschützten Rahmen das Kennenlernens. Wie es danach weitergeht, ist Sache der Menschen selbst“, erklärt die Mitarbeiterin der Lebenshilfe.

Geschützte Partnervermittlung Geschützt bedeutet, dass das Team alle registrierten Menschen persönlich kennt und den Kontakt bei Interesse herstellt. Anders als bei Tinder und Co. kann also nicht direkt los gechattet werden. Die Vermittler sind zu jeder Zeit Ansprechpartner bei Problemen oder der Suche nach Ratschlägen. Auf Wunsch begleiten sie auch das erste Treffen nach der Vermittlung.

Und wie es für Matthias und Alice weiter geht, entscheidet das junge Paar ganz allein. Für die „Herzenssache“ ist die Arbeit hier gelungen. Als Ansprechpartner für Alice, Matthias und die vielen anderen Suchenden steht sie weiterhin – auch bei Problemen – zur Verfügung. Selbst wenn das Glück schon gefunden ist.

Internet:www.herzenssache.net

www.lebenshilfe-dresden.de

Von Celina Kintopp