Dresdner Osteuropa Institut: Diskussion über EU-Beitritt der Ukraine

Dresden. Am Donnerstag, 23. Februar, findet in der Villa Lingner an der Leubnitzer Straße eine Veranstaltung zum Thema „EU-Beitritt der Ukraine – Illusion oder ernsthafte Perspektive“ statt. Den Abend organisieren das Dresdner Osteuropa Institut e.V. in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Osteuropa e.V., um über den EU-Beitritt der Ukraine zu diskutieren.

Ab 19 Uhr referiert Hans-Joachim Schramm, Professor für Wirtschaftsrecht an der Hochschule Wismar und wissenschaftlicher Leiter des Ostinstituts Wismar. In einer Dissertation widmete er sich Fragen der Transformation von Rechts- und Wirtschaftsordnungen. Von 1996 bis 1998 war Schramm im Rahmen eines EU-Rechtsberatungsprojekts selbst in der Ukraine tätig und engagiert sich seit 2000 regelmäßig mit Rechtsberatung in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Wie realistisch ist der EU-Beitritt der Ukraine?

Seit dem offiziellen Antrag der Ukraine zur Aufnahme in die Europäische Union im Februar 2022 und der darauf folgenden Zusprache des Kandidatenstatus im Juni, ist der EU-Beitritt eine realistische Option. Das seit knapp einem Jahr von Russland angegriffene Land begann erst vor einer Generation, sich vom Einfluss Russlands zu lösen, heißt es in der Einladung des Osteuropa Instituts.

Weil in der Ukraine mehr Einwohner als in Polen leben, das Bruttoinlandsprodukt aber bereits vor dem Krieg geringer als etwas das Griechenlands war, soll bei der Veranstaltung darüber diskutiert werden, wie realistisch ein solcher Beitritt ist. „Wie gestaltet sich das Verfahren, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und an welchen Punkten ergeben sich Schwierigkeiten?“, sind Fragen, die Schramm mit den Anwesenden erörtern möchte. Gleichermaßen soll die Frage ergründet werden, ob die Europäische Union überhaupt in der Lage ist, ein neues Mitglied von der Größe der Ukraine aufzunehmen.

Für die Veranstaltung bedarf es einer Anmeldung – entweder telefonisch oder per E-Mail. Die „Eintrittsspende“ beläuft sich auf vier Euro, Studenten und Mitarbeiter der Technischen Universität Dresden erhalten Ermäßigungen um zwei Euro. Mitglieder der organisierenden Vereine wohnen dem Forum kostenlos bei.

Anmeldung telefonisch unter 0351 4174 66 61 oder via info@doi-online.org.