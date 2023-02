﻿Dresdner Opernsänger Gunther Emmerlich ist doppelter Urgroßvater

Nach Rohrbruch am Mittwochabend Nach Rohrbruch am Mittwochabend

Verfügung des Landratsamtes Meißen: Leitungswasser muss abgekocht werden

Am Mittwochabend havarierte eine Hauptwasserleitung in Brockwitz. Nun müsse in Teilen des Landkreises Meißen das Wasser abgekocht werden. In den Leitung befände sich nur Brauch- und kein Trinkwasser, so das Landratsamt.