Die Kreuzung am „Assi-Eck“ in der Neustadt ist inzwischen über die Grenzen Dresdens bekannt. Während Kneipen und Clubs geschlossen waren, trafen sich hier teilweise mehrere Hundert Menschen. Wie ist die Situation im Moment?

In diesem Jahr versammeln sich weniger Menschen am „Assi-Eck".

Dresden. Viele Menschen diskutierten in den vergangenen Monaten über die bekannteste Ecke der Neustadt – das sogenannte Assi-Eck. Anwohner forderten Nachtruhe, Partygänger genossen die gelöste Stimmung und die Bahnfahrer der Linie 13 wollten einfach nur problemlos durchkommen. Es gibt verschiedenste Interessen, die an der quirligen Kreuzung aufeinandertreffen. Doch geht es noch so hemmungslos zu wie zu den Hochzeiten der Pandemie, als dort zeitweise hunderte Menschen zusammenkamen? Das Portrait einer ganz normalen Nacht am Eck.

Es ist 22 Uhr und wenig los an der „schiefen Ecke“ Louisenstraße, Rothenburger Straße, Görlitzer Straße, besonders für einen milden Freitagabend. Grüppchen sitzen auf den Fensterbrettern und Bordsteinen, trinken Bier und unterhalten sich. Hier und da spielt eine Musikbox in Zimmerlautstärke. Von den Menschenmassen, die hier in manchen Sommernächten 2020 und 2021 aufeinandertrafen, ist das sogenannte „Assi-Eck“ weit entfernt.

„Die Atmosphäre ist sehr angenehm hier und ich finde es super, wie entspannt alle an und teilweise auf der Straße sitzen“, sagt Finn McCloy. Er lebt seit drei Monaten in Radeberg und verbringt die Abende am Wochenende gerne im Dresdner Szeneviertel. „Bei uns in Neuseeland ist die Straße einfach keine Option, um herumzusitzen. Umso bizarrer finde ich es, dass einige Leute trotzdem versuchen, hier entlangzufahren.“ Doch heute Abend ist das kein Problem, Autofahrer kommen vergleichsweise problemlos über die Kreuzung.

Neues Lärmschutzkonzept – mit oder ohne Alkoholverbot?

Entspannt ging es am „Assi-Eck“ nicht immer zu. Bei teilweise vierstelligen Besucherzahlen war Nachtruhe für die Anwohner der umliegenden Straßen ein Fremdwort. Daher zogen im Juni 2021 einige von ihnen vor Gericht. Ihr Ziel war es, die Landeshauptstadt dazu zu verpflichten, die Ruhezeiten mit geeigneten Maßnahmen durchzusetzen. Diesen Juli urteilte das Oberverwaltungsgericht Bautzen schließlich, die Stadt müsse ein geeignetes Lärmschutzkonzept erstellen.

Einen Monat zuvor hatte die Stadtverwaltung vorgeschlagen, den Alkoholkonsum und den Verkauf alkoholischer Getränke an der Ecke stark einzuschränken. Doch der Stadtrat lehnte die Idee ab. Darüber freuten sich vor allem die zahlreichen Spätshops an der Rothenburger Straße, Görlitzer Straße und Louisenstraße, die um ihre Umsätze bangten.

„Bei einem Alkoholverbot würde ich mir ganz genau überlegen, ob ich aufmache“, sagt ein Spätiverkäufer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Bei uns geht es erst richtig los, wenn die Supermärkte zu haben.“ Erfahrungen mit Alkoholverkaufsbeschränkungen hätte man ja bereits. Von 2007 bis 2016 durften die Spätshops Bier, Wein, Schnaps und Sekt nicht mehr außer Haus verkaufen. Die Folge: „Alle haben im Laden getrunken“, erinnert sich der Betreiber des Spätshops zurück. „Wir brauchten Kontrollen an der Tür, damit niemand die Zeche prellt. Die Nerven dafür hätte ich heute nicht mehr.“

Das „Ü30-Assi-Eck“

Stichwort Nerven: Besucher wie Bewohner der Neustadt, denen der Trubel an der Kreuzung zu viel wurde, weichen immer häufiger an den Martin-Luther-Platz aus. Auf dem Vorplatz der Kirche sitzen auch an diesem Abend einige Kleingruppen auf den Bänken. Eine Musikbox spielt den Evergreen „Lemon Tree“, ein paar Leute singen zwar schief, aber gut gelaunt mit. Im Vergleich zum hell ausgeleuchteten „Assi-Eck“ wirkt der etwas dunklere, kleine Platz schon beinahe idyllisch.

Diesen Eindruck teilt auch Martin, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte. Er lebt seit 2011 im Viertel, nennt den Martin-Luther-Platz scherzhaft das „Ü30-Assi-Eck“. „Während des Lockdowns habe ich das ,Assi-Eck’ gemieden“, erinnert sich der Neustadt-Bewohner. Es war ihm einfach zu voll. „Ich möchte selbst entscheiden, mit wem ich kuschel und mit wem nicht.“

Ein Ersatz für Clubs und Bars

Diese Zeiten kennt auch Ulli. „Während Corona wurde das ,Assi-Eck‘ der Ausweichort für viele, die normalerweise gar nicht in die Neustadt gehen würden“, sagt die Kiezbewohnerin. „Es war die einzige Möglichkeit, um sich zu treffen und Party zu machen.“ Dadurch wären auch viele Neustadt-Bewohner, die sich die Kreuzung in den letzten Jahren geschaffen hätten, verdrängt worden, glaubt sie.

„Das Eck wird immer als Problemkreuzung gesehen und ist inzwischen auch im Dresdner Umland bekannt“ erzählt Johannes. „Selbst mein Onkel vom Dorf fragt ich manchmal, ob ich heute Abend ans ,Assi-Eck’ gehe“, so der Student, der ebenfalls in der Neustadt wohnt. „Dieser Hype machte den Besuch gerade für jüngere Leute attraktiv, das Klientel hat sich dadurch spürbar verändert.“

Das Ende des Hypes?

Inzwischen ist es 3.30 Uhr, nur noch wenige Menschen sitzen am Eck. Aus einer kleinen Lautsprecherbox ertönt Techno – doch wer nicht direkt daneben sitzt, hört es kaum. Inzwischen sind auch die Spätis geschlossen. Ein ruhiger Abend geht zu Ende, die Hochzeiten am Eck scheinen vorbei zu sein.

Mögliche Gründe sind neben dem nahenden Ende des Sommers auch, dass es schlicht gemütlichere und spannendere Alternativen zum Sitzen auf Fensterbrettern und Bürgersteigen gibt, seit Bars und Diskotheken ohne Einschränkungen geöffnet sind. Wer ein Bier im Freien trinken und dabei dem bunten Treiben der Neustadt zuschauen möchte, ist hier aber nach wie vor richtig.

Von Lukas Scheib