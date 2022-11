﻿„Es war Alltag“: Vater missbrauchte Tochter drei Jahre lang

„Das Kind lebte in der Hoffnung, dass es nicht wieder passiert und in der Hoffnungslosigkeit, dass es doch wieder passierte“, so die Richterin.

Dresden. „Es war Alltag für ihre Tochter, schrecklicher Alltag. Es war schon fast Normalität, ein alltägliches Vorgehen. Die Normalität der Taten hat das Kind geprägt. Sie bekommt sie nicht mehr aus ihren Erinnerungen“, erklärte Richterin Monika Müller dem Angeklagten im Landgericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über drei Jahre hatte Marco C. seine Tochter missbraucht. Ab ihrem neunten Geburtstag verging er sich regelmäßig an dem Mädchen – im Wohnzimmer, im Bad, im Kinderzimmer. Es begann mit Streicheln und hörte beim Geschlechtsverkehr auf. Angeklagt waren 164 Fälle.

Ein Leben zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit

Das Mädchen hat lange geschwiegen, selbst ihre Mutter wusste nichts davon. Marco C. hatte darauf geachtet, dass niemand etwas bemerkt, und er war wohl davon ausgegangen, dass seine Tochter nichts erzählte. Die Kleine vertraute sich dann aber doch einer Freundin an. So kam die Sache raus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marco C. zeigte sich danach selbst bei der Polizei an. Vor Gericht legte er ein Teilgeständnis ab – bis ins letzte Detail wollte er die Taten aber nicht einräumen.

Warum er seine Tochter missbrauchte konnte er nicht erklären. „Ich verstehe selbst nicht, wie es dazu kommen konnte.“ Immer wieder hat er dem Mädchen versprochen, dass er damit aufhört. „Das Kind lebte in der Hoffnung, dass es nicht wieder passiert und in der Hoffnungslosigkeit, dass es doch wieder passierte“, so die Richterin. Der 33-Jährige wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen sowie Vergewaltigung zu sechs Jahren und acht Monaten verurteilt.