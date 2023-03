﻿Saß bereits 20 Jahre hinter Gittern – Notorischer Straftäter muss wieder in Haft

Weinböhla/Dresden. „Sie müssen endlich erwachsen werden, von den Drogen wegkommen und sich ihr Geld durch Arbeit verdienen“, erklärte vor elf Jahren ein Richter dem Angeklagten Mike W. Der wurde nicht erwachsen, kam nicht von den Drogen weg, beging weitere Straftaten und arbeiten konnte er auch nicht. Wann denn? Es sitzt ja ständig im Knast. Nach dem Urteil folgten weitere Haftstrafen – die „vorerst“ letzte am Donnerstag.

Fast 20 Jahre in Haft gesessen

Mike W. ist 49 Jahre alt, knapp 20 davon hat er hinter schwedischen Gardinen verbracht. Dabei ist er eigentlich kein „schwerer“ Junge, der prügelnd und raubend durch die Lande zieht – bei ihm geht es meist um Diebstahl, Drogen, Hehlerei und vor allem Verkehrsdelikte. Das aber im großen Stil! Er hat 20 Vorstrafen und nie eine Bewährung überstanden. Bei seinem Vorstrafenregister ist er bei der Polizei bekannt, wie der sprichwörtliche „bunte Hund“.

Und so schaut jeder Beamte bei ihm genauer hin und wird meist fündig. Mike W. klaut wie ein Rabe, um sich seinen Drogenkonsum zu finanzieren, hat zwar keinen Führerschein, fährt aber ständig Auto, ohne Versicherung aber unter Drogen oder Alkohol, gelegentlich mit Diebesgut oder Einbruchswerkzeug im Auto. Wird es brenzlig haut er ab – eigentlich war er ständig auf der Flucht vor der Polizei.

Drei Verfolgungsfahrten mit der Polizei

Wegen drei Verfolgungsfahrten und einem Diebstahl stand er ab Mai 2022 vor dem Dresdner Amtsgericht. Auf der Flucht vor der Polizei, er wurde wegen anderer Sache per Haftbefehl gesucht, war er durch kleine Ortschaften im Landkreis Meißen gebrettert, hatte in Ullendorf eine Polizeisperre durchbrochen, war auf Beamten zugerast, die sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnten und hatte dann einen Streifenwagen gerammt.

Im November 2021 lieferte er sich zugedröhnt in Weinböhla einen Verfolgungsfahrt mit der Polizei, raste im Dunkeln ohne Licht mit 140 km/h durch die 30-er Straßen, fuhr im Gegenverkehr, missachtete Verkehrszeichen, gefährdete andere. Im Dezember flüchtete er in Dresden vor der Polizei und demolierte an der Dürerstraße einen Streifenwagen – Totalschaden. Seitdem sitzt er in U-Haft.

Bei Verhandlung aus dem Fenster gesprungen

Ein halbes Jahr wurde am Amtsgericht verhandelt, er schwieg eisern. Am letzten Prozesstag, kurz vor der Urteilsverkündung, stand im Gerichtssaal ein Fenster offen. Mike W. folgte wieder seinem Fluchtinstinkt und sprang raus. Ein kurzer Ausflug in die Freiheit – am gegenüberliegenden Friedhof wurde er eingefangen. Das Gericht musste wegen einer Zäsur zwei Strafen bilden und verurteilte ihn zu insgesamt vier Jahren und elf Monaten.

50. Geburtstag in Haft

Der 49-Jährige ging in Berufung, beschränkte die auf die Rechtsfolgen, räumte so die Vorwürfe ein, ersparte allen einen langen Prozess und bekam als Gegenleistung Rabatt. Die Landgerichtskammer verurteilte ihn zu vier Jahren und sechs Monate. Seinen 50. Geburtstag und auch die nächsten wird er im Gefängnis feiern.