﻿Crystal, Böller, Elektroschocker: Gescheiterter Schmuggler in Dresden vor Gericht

Dresden. Hua C. wollte Weihnachten 2022 eigentlich nur einen kurzen Trip nach Prag machen, um noch ein paar Dinge zu besorgen und am 25. Dezember wieder in seiner Wahlheimat Berlin sein. Dort kam er nicht an, es kam etwas dazwischen – konkret die sächsische Polizei. Der Vietnamese hatte sich als Schmuggler versucht, war aber nicht sehr professional vorgegangen. Wenn man schon Drogen schmuggelt, sollte man Crystal nicht in der Verpackung eines Elektroschockers verstecken. So gab es statt „O du fröhliche“ und „Happy New Year“ gesiebte Luft in der U-Haft-Zelle. Derzeit steht der Vietnamese vor dem Dresdner Landgericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drogenschmuggel mit falschem Pass

Am 1. Weihnachtsfeiertag hatten Beamte am Grenzübergang Breitenau in einem Flixbus von Prag nach Berlin eine Routinekontrolle durchgeführt. „Er fiel mir auf, weil er so nervös war und mich nicht anschaute, als ich um seine Papiere bat. Da habe ich mir seinen Pass genauer angesehen. Das Foto darin sah anders aus als der Herr vor mir“, sagte ein Beamter. Es war ein falscher Pass. Hua C. wurde nach draußen gebeten, sein Gepäck durchsucht. In einem auffälligen, mit Paketband umwickelten Karton fanden sich zahlreiche verbotene Böller, 200 Gramm Crystal und ein Elektroschocker.

Urteil: Dreieinhalb Jahre

Der 23-Jährige räumte die Vorwürfe allgemein ein, wollte aber keine Nachfragen beantworten. 2016 kam er nach Berlin, hatte kein Visum, lebte kurz bei seiner Tante, kam mit der nicht aus, zog zu Freunden und tauchte dann unter. Es gibt einige Suchvermerke von Berliner Behörden, denn er ist erheblich vorbestraft. Jetzt hat Hua C. eine feste Adresse. Das Dresdner Landgericht verurteilte ihn zu dreieinhalb Jahren.