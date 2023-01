﻿Dresdner Bauunternehmer wegen Betrugs mit Corona-Hilfsgeldern verurteilt

Dresden. „Sie haben die Gelder unberechtigterweise bekommen, so konnten sie andere, denen sie zugestanden hätten, nicht erhalten“, erklärte der Vorsitzende Richter im Dresdner Landgericht den drei Angeklagten. Wegen gewerbsmäßigen Subventionsbetrugs in 28 Fällen beziehungsweise Beihilfe dazu verurteilte die Kammer das Brüderpaar H. und eine Sekretärin zu Freiheitsstrafen. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Angeklagten sich 2020 mit falschen Anträgen für Soforthilfe oder zinslose Darlehen aus den Corona-Hilfsprogrammen rund 372 000 Euro erschwindelt hatten. Ursprünglich waren 45 Fälle angeklagt, ein Teil wurde eingestellt.

Bauunternehmer war Strippenzieher

Hauptangeklagter war Guido H., der die Vorwürfe vor Gericht einräumte. „Ich habe immer den höchstmöglichen Betrag beantragt. In fast allen Fällen wurde das Geld überwiesen. Ich habe es dann abgehoben oder auf meine Konten überwiesen.“ Der 56-Jährige war der Strippenzieher des Betrugs. „Er war die Triebfeder, er hat die Unterlagen besorgt und angewiesen, was zu tun ist“, so der Vorsitzende Richter. Guido H. hatte zwei Baufirmen in Dresden, die mit osteuropäischen Subunternehmern zusammenarbeiteten, die ihm Arbeitskräfte aus ihren Ländern besorgten. 2019 machten seine Firmen Verlust.

Gefälschte Anträge eingereicht

Als während der Coronakrise Förderprogramme für Kleinunternehmen und Selbstständige aufgelegt wurden, beantragte er Corona-Hilfsgelder mit den persönlichen und gewerblichen Daten von 20 ausländischen Arbeitern, aber ohne deren Wissen. Er gab an, sie seien Einzelunternehmer, die durch Corona in wirtschaftliche Schieflage geraten seien und fälschte Daten und Unterschriften. Zuvor hatte er ihnen die EC-Karten abgenommen, auf diese Konten wurden die Fördergelder dann überwiesen. Mit den Beträgen habe er seine Firmen konsolidiert und einen Teil für sich behalten, erklärte er.

Mitangeklagte wussten, was da lief

Die Mitangeklagten hätten nur seine Anweisungen befolgt, Anträge rausgeschickt und Daten auf den Rechner übertragen, ohne zu wissen, worum es ging, erklärte er. Stimmt nur nicht, die beiden wussten genau, dass da was schief lief. Mirko H. kassierte sogar Provision, „Dass das eine illegale Geschichte war, war ihnen klar, das lag auf der Hand“, so der Vorsitzende. Unklar ist, warum die Sekretärin mitmachte, sie profitierte von dem Betrug nicht.

Bruder auch wegen Besitz von Kinderpornografie verurteilt

Sie wurde zu eineinhalb Jahren, ausgesetzt zur Bewährung verurteilt. Guido H. muss drei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis und das Geld zurückzahlen. Sein Bruder Mirko wurde wegen des Betrugs und wegen Besitzes von kinderpornografischen Bildern zu drei Jahren Haft verurteilt. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung waren Hunderte Dateien auf seinem Rechner gefunden worden.