﻿Nachbarin vergewaltigt – sieben Jahre und acht Monate Haft

Ein 35-Jähriger vergewaltigte im Mai 2022 eine junge Studentin in der Dresdner Neustadt. Dass seine Nachbarin freundlich mit ihm sprach, wertet der Täter als Freibrief.

Vergewaltigungsprozess am Landgericht in Dresden.

Dresden. Wegen besonders schwerer Vergewaltigung hat das Dresdner Landgericht einen 35-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und acht Monaten verurteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Muntaser S. hatte im Mai 2022 in der Dresdner Neustadt einer jungen Frau im Hausflur aufgelauert, sie mit einem Messer bedroht – „Ich schlitz dir die Kehle auf“ – und in ihre Wohnung gedrängt. Dort riss er ihr die Kleidung vom Leib, stieß sie zu Boden und vergewaltigte sie zwei Stunden lang auf herabwürdigende Art, hielt ihr dabei das Messer an die Kehle, würgte sie und fragte dann noch, ob es ihr gefallen habe.

Opfer nervlich am Ende

Die Studentin erlitt unter anderem Schnittverletzungen und Würgemale am Hals, hat noch heute Panikattacken und Alpträume, ist in psychologischer Behandlung und musste ihr Studium unterbrechen. Die 24-Jährige zog aus der Wohnung aus, sie konnte dort nicht mehr leben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil sie nett zu ihm war

Nach der Attacke rief der Angeklagte selbst die Polizei. Vor Gericht räumte der Jordanier, der seit 2015 in Deutschland ist und es auf ein stattliches Vorstrafenregister gebracht hat, ein, dass er in der Wohnung gewesen und da etwas Falsches passiert sei.

Er schob der Studentin allerdings eine gewisse Mitschuld zu: „Sie hat mit mir gesprochen und gelacht.“ Die junge Frau war eine Nachbarin von ihm, er hatte sie schon vor der Tat angesprochen und sie hat sich mit ihm unterhalten. Für ihn war das ein Freibrief, sie zu betatschen und ihr nachzustellen. Als sie mit der Polizei drohte, vergewaltigte er sie. „Ich mache ihr keine Vorwürfe für das, was in der Wohnung passiert ist.“