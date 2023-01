﻿„Überdurchschnittlich hohes Rückfallrisiko“: Dresdner Gericht schickt Pädophilen in Sicherungsverwahrung

Das Dresdner Landgericht verurteilt einen rückfälligen Sexualstraftäter wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Haftstrafe und ordnet auch die Sicherungsverwahrung an. Denn das psychologische Gutachten war klar.

Dresden. Daniel H. ist ein massiv vorbestrafter Sexualstraftäter, der schon mehrmals wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde und Jahre im Gefängnis saß. Sein Vorgehen war immer ähnlich: Er suchte sich in seinem Umfeld Familien mit Söhnen, erschlich sich deren Vertrauen und missbrauchte die Jungen dann bei passender Gelegenheit. Als er zuletzt nach knapp sechs Jahren Haft und einer Therapie freikam, wurde Führungsaufsicht angeordnet und er bekam die Weisung sich von Kindern fernzuhalten.

Vierjährigen unter Dusche missbraucht

Daniel H. hielt sich nicht daran, sprach einen Jungen auf der Straße an und freundete sich wieder mit einer Familie und vor allem deren vierjährigen Sohn an. Er verschwieg seine Vorstrafen, die Eltern vertrauten ihm und ließen ihr Kind mehrmals bei Daniel H. übernachten. Der missbrauchte den Jungen unter der Dusche und wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Verstoßes gegen Weisungen der Führungsaufsicht vom Landgericht zu vier Jahren und acht Monaten verurteilt und die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung angeordnet.

Trotz Therapie ein hohes Rückfallrisiko

Daniel H. legte Revision ein. Der BGH bestätigte den Schuldspruch wegen des Missbrauchs, hob die Verstöße gegen die Führungsaufsicht aber wegen Rechtsfehler auf und verwies das Urteil zur neuen Strafmaßfindung zurück. Die Auffangkammer verurteilte den 47-Jährigen nun zu zweieinhalb Jahren und ordnete ebenfalls Sicherungsverwahrung an. „Ausschlaggebend war das Gutachten des Sachverständigen, dass an Klarheit nicht zu überbieten war“, so die Vorsitzende. „Es besteht ein überdurchschnittlich hohes Rückfallrisiko“, hatte Dr. Jan Lange erklärt. Daniel H. sei pädophil und habe eine sexuelle Orientierung auf Jungen im vorpubertären Alter. Er sei zwar vermindert intelligent, aber nicht geisteskrank und voll schuldfähig.